L’uomo della provvidenza. Aggrappati a Pegollo

FORTE DEI MARMI – Ci sono episodi che possono determinare il corso di una stagione. Il gol al 96’ di Pegollo nella sfida contro il Poggibonsi si candida a essere uno di questi. Vittoria troppo importante per il Real Forte Querceta, capace di piegare all’ultimo respiro un ottimo Poggibonsi e di centrare il settimo risultato utile di fila (tre vittorie e quattro pareggi).

In una domenica in cui i risultati dagli altri campi non sono stati favorevoli (vittorie di Orvietana, Sangiovannese e Vivi Altotevere Sansepolcro), questi tre punti permettono ai versiliesi di restare aggrappati al treno salvezza e di accorciare sull’ultimo posto utile per evitare i playout, adesso distante solo cinque punti.

L’1-0 finale con il quale i versiliesi hanno superato ieri in casa il Poggibonsi (reduce dalla grande vittoria contro la capolista Pianese) è la conferma di come, nel 2024, i ragazzi di Buglio abbiano impresso una svolta al ritmo del proprio campionato di serie D. L’allenatore viareggino cambia ancora gli interpreti, rilanciando dal primo minuto Vietina e lasciando fuori per la seconda partita consecutiva il giocatore di maggior talento della rosa, Podestà: l’intento, chiaro, è quello di alzare i centimetri e l’agonismo della squadra. Primo tempo intenso, con buone occasioni da entrambe le parti, ma la parità non si schioda.

Il copione non cambia nella ripresa: il Real Forte Querceta prova ad alzare il ritmo e l’imprevedibilità con l’ingresso di Podestà ma evita di sbilanciarsi troppo. Il Poggibonsi dimostra di essere una squadra quadrata, come dimostrano i pochi gol subiti nelle ultime gare. I cambi dalla panchina danno energie fresche alle due squadre. Ma quando sembra tutto apparecchiato per lo 0-0 (che avrebbe replicato il risultato dell’andata), ecco in pieno recupero il guizzo vincente di Pegollo: Real Forte Querceta in estasi, Poggibonsi stordito da una sconfitta inattesa.

