L’Urbino serve il poker in rimonta. Montefano al capolinea in nove

MONTEFANO

1

URBINO

4

MONTEFANO: David; Giovanni De Luca (39’ st Emanuele De Luca), Postacchini, Pjetri (21’ st Latini), Monaco, Calamita; Palmucci (29’ st Di Matteo), Alla, Guzzini (20’ st Sindic); Papa (35’ st Dell’Aquila), Bonacci. All. Mariani.

URBINO (4-3-3): Petrucci; Nisi, Magnani (9’ st Bellucci) , Giunchetti, Tamagnini; Cusimano, Dalla Bona, Boccioletti (41’ st Morani); Montesi, Rivi (12’ st Galante), Sartori (46’ st Sergiacomo). All. Ceccarini.

Arbitro: Ferroni di Fermo.

Reti: 20’ Alla, 46’ pt Dalla Bona, 20’ st Tamagnini, 25’ st Boccioletti, 34’ st Galante.

Note: presenti 800 spettatori circa. Espulsi 18’ st Simone Bonacci, 24’ st Postacchini, i presidente Stefano Bonacci. Ammoniti: Bonacci, Sartori, Rivi, Pjetri, Giovanni De Luca. A inizio gara è stato premiato Simone Bonacci per le 400 gare con il Montefano.

Si ferma il cammino del Montefano mentre l’Urbino centra il pass per la finale playoff Eccellenza: la sfida sarà contro il Castelfidardo, che ieri ha battuto il Chiesanuova. La partita si dimostra intensa e bella, la direzione arbitrale non si dimostra all’altezza con il fischietto che dimostra di non avere in pugno la partita distribuendo troppi cartellini, anche alle panchine. La partita si scalda e cadono le proteste viola per l’abbraccio in area a Bonacci. Al 20’ il Montefano si porta in vantaggio con la punizione battuta da Alla. L’Urbino reagisce con Dalla Bona (25’) il cui tirocross sfila sul fondo, con il colpo di testa di Sartori (26’), con il tiro di Montesi (37’) respinto da David, di nuovo con Sartori (40’) con il portiere che blocca in due tempi. All’Urbino riesce alla perfezione lo schema su punizione battuta al 46’ del primo tempo da Boccioletti per per Giunchetti che appoggia per Dalla Bona il cui rasoterra s’insacca a fil di palo. È il pareggio.

Nella ripresa la svolta nel giro di pochi minuti: al 18’ secondo giallo per Bonacci (il primo è sembrato eccessivo) e al 20’ l’Urbino si porta in vantaggio con tiro a giro di Tamagnini. La strada si fa più in salita quando l’arbitro estrae il rosso a Postacchini (24’st) per fallo da ultimo uomo e dalla punizione Boccioletti fa centro al 25’. La partita è segnata e c’è tempo per la quarta rete di Galante che al 34’ che insacca dopo un’azione in slalom. Si attende il fischio finale con gli animi che si scaldano, per precauzione arriva la polizia che accompagna la terna fuori dallo stadio.