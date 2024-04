LUTTO. Addio a Bazzocchi: segretario del Forlì, atleta e dirigente nel biliardo

Addio a Jader Bazzocchi, personaggio molto conosciuto nell’ambito sportivo di Forlì, scomparso all’età di 95 anni. Impiegato presso l’ufficio amministrativo della Sanitaria Visani nella sua vita professionale, Bazzocchi era stato per lunghi anni un personaggio di spicco del biliardo sportivo, prima come giocatore tra i migliori in azione sul tappeto verde della specialità romagnola delle ‘boccette’, poi nei panni di organizzatore e dirigente della Federazione Italiana Bilardo Sportivo (Fibis): col suo appassionato impegno contribuì in maniera importante al potenziamento del movimento boccettistico della città.

Dal fare signorile e sempre disponibile, Jader Bazzocchi per diversi anni e sino al 2006, aveva ricoperto anche il ruolo di segretario nel Forlì Calcio, del quale era stato tifoso partendo dal 1940 diventando amico ed estimatore di un big quale Edmondo Fabbri che, dopo aver iniziato con la prima squadra biancorossa, aveva giocato in serie A, con Inter e Atalanta, per poi diventare allenatore della nazionale.

Jader Bazzocchi (nella foto in alto con le sue due grandi passioni: il pallone da calcio e le boccette) è morto all’ospedale di Forlimpopoli; oggi l’ultimo saluto con la funzione religiosa alla chiesa di Pianetto di Galeata, alle 15.45.