LUTTO. Addio all’ex portiere. Alberto Venturi

È scomparso Alberto Venturi, ex portiere e preparatore di tanti ‘numeri 1’ di squadre di Forlì e dintorni; fatale un male implacabile. Nato a Cesena il 4 dicembre 1959, era cresciuto nelle giovanili dei galletti e nel 1979-80 aveva fatto parte del ‘Grande Forlì’ di mister Cinesinho e del patron ‘Vulcano’ Bianchi che per un punto non salì in B. In quella mitica squadra il portiere titolare era Giorgio Pellizzaro, ex in serie A di Mantova, Sampdoria e Catanzaro, e Venturi visse la stagione in panchina disputando un match di Coppa Italia col Modena (2-2). Dopo aver difeso la porta di Faenza e Sammartinese, la carriera di preparatore dei portieri con Forlì, Faenza, Meldola, Sammartinese, Tre Martiri e, dal 2011, con l’Edelweiss Jolly. Dalla battuta pronta e dall’espressione sorridente, l’ex portiere, che nella vita professionale si era occupato della vendita di computer, lascia la moglie Beatrice e il figlio Gian Maria.

Franco Pardolesi