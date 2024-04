Lutto. La scomparsa di Antonio Fiorini. Fu bianconero negli anni ’60

Siena e la Robur piangono la scomparsa di Antonio Fiorini. Civettino - fu mangino e presidente della società Cecco Angiolieri - Antonio, insieme al gemello Alessandro, riuscì a coronare il sogno di indossare la maglia della prima squadra bianconera. Le condoglianze sono arrivate dai Fedelissimi che hanno ricordato "il suo esordio in C, il 29 ottobre 1959, Siena-Lucchese 2-1. Dopo due stagioni a Pontedera, il ritorno al Rastrello. Il 7 ottobre 1962, in casa della Torres Sassari, i due gemelli scesero per la prima volta in campo contemporaneamente. Tre le stagioni disputate con la Robur. La sua ultima partita il 16 maggio 1965, Siena-Prato 0-0". A ricordarlo anche il Gs San Miniato. "Fu allenatore negli anni ‘90 con gli Allievi. Il consiglio si stringe alla famiglia in un caloroso abbraccio". La redazione de La Nazione si unisce alle condoglianze.