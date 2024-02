Luzzara, sos ai tifosi per la sfida salvezza

Entra nell’ultimo terzo di stagione il calcio dilettanti (ore 14.30). Continua il braccio di ferro fra Bibbiano/San Polo e Vianese che si contendono la vetta del girone B di Promozione: i matildici, avanti di 3 lunghezze, attendono il Castelnuovo Rangone, mentre i rossoblù viaggiano sul sintetico della Sanmichelese, quarta forza del lotto.

Punti pesanti in palio fra un rigenerato Vezzano che ritrova da squalifica il puntero Spadacini e un Castellarano deciso a rientrare nella corsa play-off. Dopo aver completato un girone senza ko, l’Arcetana rende visita alla Quarantolese col guardiano Giaroli, out domenica scorsa, ancora in dubbio per un infortunio alla spalla. Lanciata da una sestina di hurrà consecutivi, la Sammartinese sale nel piacentino per sfidare la vice-capolista Alsenese. Reduce da una settimana da incubo segnata dai ko di misura con la maglia nera Cervo e nella semifinale di Coppa con lo Sporting Scandiano, il Luzzara chiede aiuto al tifo del ’Compagnoni’ per aggiudicarsi la sfida salvezza col Noceto.

In Eccellenza un Rolo su di giri per il prestigioso hurrà sulla Cittadella punta a continuare in casa del Salsomaggiore, affidato da due settimane a Luigi Apolloni. Nella corsa al vertice, la Correggese (che ha preso il portiere classe 2000 Matteo Raccichini, 31 gare in Serie C con Samb, Campobasso e Foggia: prende il posto di Cipriani che si è procurato una frattura alle costole nell’ultimo match col Nibbiano), ospita lo Zola Predosa che in settimana si è affidato al trainer ex Sanmichelese Enrico Frigieri, già alla guida di Rolo e Castellarano. Contano sui rispettivi fortini Fabbrico e Montecchio per tenere lontana la zona calda nelle sfide con Faro e Virtus Castelfranco. Fuochi d’artificio nel girone C di Prima che oppone quattro big: punta a riaprire il campionato la vice-regina Daino di scena a Ganaceto contro la regina avanti 6 punti.

Sentito derby fra Masone e Virtus Libertas insaporito da tanti ex e con l’argento in palio. Derby della paura al ’Pertini’ fra il Reggiolo (penultimo) e una Rubierese in zona play-out; non può fallire in casa il San Prospero Correggio opposto alla cenerentola Virtus Cibeno. Ultima chiamata per il Carpineti che viaggia a San Cesario contro l’Atletico Spm, formazione invischiata nei play-out.