Maceratese all’attacco: "Osimana da battere"

"Faremo di tutto per vincere e crediamo nella vittoria in una gara importante, un antipasto della finale di Coppa Italia". È quanto dice Giuseppe Sfredda, diesse della Maceratese, in vista del match di oggi contro l’Osimana, calcio d’inizio alle 15 all’Helvia Recina. In questo periodo ogni squadra fa i conti con gli acciacchi. "Pagliari potrà contare di nuovo su Ruani, mentre sono da valutare le condizioni di Perri". Quest’ultimo sarà però difficile vederlo in campo perché non c’è intenzione di correre rischi in vista dei prossimi impegni. Il 21 le squadre si troveranno di fronte nella finale di Coppa Italia. "Sta perdendo vigore la possibilità di giocare a Recanati per una questione di capienza, sono in crescita le quotazioni di Ancona e Senigallia". In questo momento c’è solo spazio al match di oggi che arriva dopo una settimana turbolenta qunado c’è stata la possibilità che l’allenatore Dino Pagliari se ne andasse. "La squadra – spiega Sfredda – non ha risentito di quanto vissuto che, oltretutto, visto dall’interno non è stato così appariscente come apparso all’esterno. C’era solo qualcosa da sistemare ed è stato fatto, ora si va avanti". Tutto definito anche per quanto riguarda il mercato. "Arriverà un giocatore per reparto, quindi un difensore, un centrocampista e una punta". Non è da escludere che qualcuno possa andare via. "Non ostacoleremo chi chiedesse di cambiare aria".