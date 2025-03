Maceratese all’attacco: "Portuali da battere"

"Non c’è da sottovalutare nessuno, contro i Portuali Dorica servirà il giusto approccio perché è una gara che presenta delle insidie". Stefano Serangeli, dg della Maceratese, parla del match di oggi alle 15 in cui i biancorossi cercano i 3 punti per mantenere quantomeno il passo del K Sport impegnato in casa contro il Matelica. Continua a distanza la lotta tra le due leader, anche se a Macerata ripetono che occorre pensare solo a casa propria senza farsi deconcentrare da altri aspetti. Il rischio è che la partita possa essere affrontata senza quella determinazione messa sul piatto della bilancia quando si gioca contro una big, insomma potrebbe essere condizionante la posizione in classifica degli avversari. "Abbiamo nella rosa quegli elementi esperti che sanno come gestire determinate fasi e certe partite, mentre si preparano da sole quelle con le formazioni di vertice". All’andata i biancorossi sono tornati con i 3 punti in palio. "Ma è stata una partita complicata e ci hanno messo in difficoltà, la K Sport ha vinto con un gol di scarto. I Portuali hanno alcuni giovani davvero interessanti. Dobbiamo scendere in campo concentrati perché ogni gara, quando ne mancano cinque, mette in palio punti pesanti". La Maceratese la prossima settimana andrà a Osimo, poi riceverà il Chiesanuova, quindi la trasferta a a casa della K Sport per chiudere all’Helvia Recina - Pino Brizi contro il Monturano.

L’allenatore Matteo Possanzini può contare sul rientro di Lorenzo Albanesi, la sensazione è che il giocatore possa entrare durante la gara, mentre si attende il responso dell’ultimo test per sapere se Riccardo Bongelli e Pablo Lucero possono essere disponibili, ma l’orientamento è di non correre rischi che potrebbero compromettere il recupero.

Il Fano non si è presentato nell’anticipo di ieri e così l’Osimana ha vinto la gara a tavolino.