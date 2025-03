Maceratese, Chiesanuova il primo ostacolo

"Noi portiamo avanti con convinzione la politica dei giovani, ma in alcuni momenti particolari i ragazzi devono essere tutelati e così abbiamo preso un portiere di maggiore esperienza". Nicolò De Cesare, direttore sportivo della Maceratese, annuncia la firma del numero uno Leonardo Bazzucchi, classe 1997, alla vigilia della delicata sfida interna con il Chiesanuova, calcio d’inizio alle 15. Si tratta di un giocatore, alto 195 centimetri, che ha maturato esperienze nel vivaio dello Spezia e successivamente con le maglie di Gubbio, Gualdo, Bastia e Cannara, oltre a una stagione nell’Alto Vicentino. In questa stagione il portiere perugino non è stato tesserato ma ha giocato un torneo di calcio a 7. "Il ragazzo – spiega De Cesare – ha una azienda di guanti e non poteva allenarsi di sera, così ha preferito non legarsi a un club, ma ha giocato a calcio a 7 e fisicamente sta bene". Il giocatore è entusiasta della nuova opportunità. "Ci attende un mese importante – ha detto Bazzucchi – e mi sono messo subito a disposizione dell’allenatore Possanzini e della squadra". Questo tesseramento arriva a colmare l’infortunio di Gagliardini, l’infortunio di domenica scorsa a Osimo lo costringe a 4-5 settimane di stop. Ma non è l’unico forfait in casa biancorossa, il tecnico non potrà contare nemmeno su Lucero e di nuovo su Albanesi, ai due si aggiunge Nasic che è stato costretto all’intervento chirurgico. Ma adesso si pensa solo alla partita con il Chiesanuova che nasconde non poche insidie. "Affrontiamo un avversario – dice De Cesare – forte e abile nel gioco di rimessa, dovremo stare attenti a non prendere le ripartenze". Sono rimaste ancora tre partite per sapere chi tra Maceratese e K Sport Montecchio Gallo taglierà per primo il traguardo della serie D. È un duello a distanza con i pesaresi di Magi che oggi dovranno vedersela in casa con il Monturano. "Dobbiamo spingere al massimo – dice Matteo Mariani, dg del K Sport – e disputare una grande gara per dare continuità ai risultati e cercare di vendicare la sconfitta dell’andata". A Macerata si pensa alla sfida con il Chiesanuova che richiamerà il pubblico delle grandi occasioni. "Ci sarà – dice il diesse dei biancorossi De Cesare – una bella cornice di pubblico. In questo momento la squadra ha bisogno del sostegno dei tifosi perché siamo nel momento decisivo della stagione in cui tutti devono fare la propria parte, in campo i ragazzi dovranno dimostrarsi responsabili e anche coraggiosi".