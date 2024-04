Maceratese contestata. Monturano senza alibi

Maceratese

0

Monturano

0

MACERATESE (4-3-3): Gagliardini; Iulitti (30’ st Edoardo Ruani), Sensi, Strano, Nicolosi; Compagnucci, Pagliari (25’ st Massei), Gomis (1’ st Tortelli); D’Ercole, Minnozzi (30’ st Perri), Di Ruocco (21’ st Cirulli). A disp.: Amico, Vittorini, Mancini, Luciani. All. Pieralvise Ruani.

MONTURANO (3-4-1-2): Fall; De Carolis, Finucci, Paniconi; Islami, Loviso, D’Amicis (43’ st Rotondo), Fabi; Bracalente (31’ st Tracanna); Moretti, Ezzaitouni. A disp.: Isidori, Pasquali, Curzi, Monti, Bernacchini, Smerilli, Rossetti. All. Cuccù.

Arbitro: Cocci di Ascoli.

Note: sugli spalti circa 400 spettatori. Ammonito: Iulitti. Angoli: 4-6.

L’ultima partita della Maceratese fotografa la deludente stagione dei biancorossi contestati dai tifosi che hanno preso di mira anche la società e il presidente Crocioni. Finisce in parità il match contro il Monturano che grazie a questo punto va allo spareggio con l’Azzurra Colli per decretare chi sarà l’ultima in classifica e quindi retrocederà direttamente in Eccellenza. La partita non riserva particolari emozioni se non quando Minnozzi (nella foto) al 20’ della ripresa colpisce il palo da ottima posizione su assist di Di Ruocco. Gli ospiti pareggiano il conto dei legni quando Moretti al 24’ del secondo tempo manda di testa sulla traversa il pallone crossato da Bracalente. Per il resto la partita scivola via senza lasciare particolari tracce. Nel primo tempo c’è il colpo di testa di Compagnucci al 31’, un tiro alto di Bracalente al 33’ e un pericoloso tiro cross degli ospiti. La ripresa è un po’ più viva con Di Ruocco che tenta la via del gol al 3’ con Fall che chiude lo specchio e al 6’ sfila sul fondo la punizione calciata da Di Ruocco. A fine gara la società biancorossa si complimenta con la Civitanovese per la promozione in serie D.