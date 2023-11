Maceratese, Coppa Italia. Ultimo passo per la finale

"Andiamo a Montegranaro per giocarcela e senza farci forza della vittoria nel match d’andata". Emanuele Strano, difensore centrale della Maceratese, svela l’atteggiamento della squadra per la partita che assegna il pass per la finale di Coppa Italia di Eccellenza. Alle 14.30 l’arbitro Malascorta di Jesi darà il fischio d’inizio della partita. All’andata i biancorossi hanno battuto 2-1 gli avversari ribaltando il risultato in zona Cesarini e nei minuti di recupero. "Affrontiamo – aggiunge il giocatore – la capolista dell’Eccellenza che può contare su una rosa ampia e di qualità. Dobbiamo fornire una prestazione differente da quella di domenica contro il Castelfidardo, che deve rimanere una parentesi".

È la terza volta che Montegranaro e Maceratese si affrontano, in campionato è terminata in parità e poi c’è stata la vittoria in Coppa. "La lezione di quelle due gare – dice Strano – è che non dobbiamo arrivare al novantesimo per rimediare il risultato. Sono state due gare molto dispendiose in cui abbiamo fatto vedere che la Maceratese non si dà mai per vinta". Il Montegranaro ha fatto vedere di che pasta sia fatto e non per caso è in testa. "Ha un organico numeroso e di qualità, specialmente nel reparto avanzato. In quelle due gare siamo sempre passati in svantaggio, loro hanno dimostrato di essere abili ad abbassarsi e a ripartire. Magari oggi sarà differente perché dovranno spingere sull’acceleratore e noi potremo sfruttare le nostre caratteristiche". È una Maceratese che sta incontrando difficoltà a tirare in porta. "Adesso stiamo lavorando sul piano offensivo e presto – conclude Strano – potremo coglierne i frutti così come ci sta succedendo ora dopo quanto fatto per migliorare il sistema difensivo. La stagione è iniziata e noi abbiamo incominciato un altro discorso con il nuovo tecnico, mi sembra che ci sia stato un cambio di marcia ma c’è ancora da impegnarsi".