Maceratese, decide l’ex Minnozzi. Continua il declino del Tolentino

0

MACERATESE

1

: Orsini, Marchesan, Cisternino (11’ st Moscati), Di Lallo (24’ st Lanza), Mercurio, Tomassetti, Petrucci, Bracciatelli, Santoricco, Borrelli (18’ st Balloni), Nasic. All. Possanzini.

MACERATESE: Gagliardini, Iulitti (41’ st Cirulli), Luciani (18’ st Ruani), Strano, Sensi, Pagliari (11’ st Massei), D’Ercole (41’ st Mancini), Tortelli, Perri, Minnozzi (18’ st Martedì), Di Ruocco. All. Pagliari.

Arbitro: Gambirasio di Bergamo.

Rete: 22’ Minnozzi.

Note: spettatori 1.200 circa. Angoli: 8-1. Ammoniti Nasic, Pagliari, Mercurio, Di Lallo; espulso Petrucci al 50’ st. Recuperi: 3’ e 7’.

di Mauro Grespini

Un gol dell’ex Matteo Minnozzi condanna il Tolentino alla prima sconfitta della gestione Possanzini e regala alla Maceratese il primo successo dall’arrivo di Dino Pagliari. E’ stato un bel derby, combattuto e intenso, seppur disturbato dal vento ma riscaldato dalle coreografie delle opposte tifoserie. In campo l’ha spuntata una squadra compatta e umile, che ha sciupato anche diverse occasioni per chiudere il conto prima del 95’, compreso un calcio di rigore al 23’ del secondo tempo. "I ragazzi sono stati bravi, hanno interpretato la gara con grande impegno, intelligenza e sagacia. Ecco perché i tifosi della curva li hanno applauditi. Avremmo meritato di chiuderla con un vantaggio più ampio, ma va bene anche così quando si vince", dice mister Pagliari in sala stampa. Sull’altro fronte mastica amaro mister Possanzini: "Credo che nel primo tempo abbiamo fatto bene e prodotto tanto. Nella ripresa, invece, abbiamo perso lucidità, ci siamo allungati, però ci abbiamo provato fino all’ultimo. La classifica? Pesa più all’ambiente che alla squadra: noi sappiamo dove dobbiamo andare e ci arriveremo". La cronaca. Al 22’ Mercurio ferma Minnozzi fallosamente: cartellino giallo per lui e punizione per la Maceratese; batte lo stesso attaccante infilando il pallone sotto l’incrocio dei pali con un destro imprendibile per la barriera e per il portiere Orsini. Il Tolentino cerca il pari al 33’ con Petrucci su assist di Borrelli, ma Gagliardini compie un’ottima parata. Nella ripresa mister Possanzini inserisce una seconda punta, Moscati, al posto del difensore Cisternino e poi toglie anche Borrelli che in settimana aveva avuto l’influenza. Gli ospiti però chiudono bene gli spazi e ripartono in velocità. Al 23’ D’Ercole viene steso in area da Di Lallo, è calcio di rigore: s’incarica della battuta lo stesso numero 7, ma il suo potente sinistro si stampa sulla traversa. In precedenza pure Minnozzi aveva sfiorato il raddoppio con un colpo di testa (7’). Nel finale, poi, è il Tolentino ad andare vicino al pareggio (40’) grazie un bel diagonale di Bracciatelli, su cui fa buona guardia l’ex di turno Gagliardini.