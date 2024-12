Maceratese in fuga, Urbino risale: la situazione del campionato dopo 14 giornate

Dopo quattordici giornate si registra il tentativo di fuga della capolista Maceratese, che grazie al successo di domenica porta a sette i punti di distacco tra sé e il duo K Sport-Chiesanuova. Sta risalendo la classifica a suon di vittorie l’Urbino, l’Urbania da parte sua ha smosso la graduatoria con un pareggio, undicesima sconfitta per l’Alma J. Fano.

"Vittoria contro il Tolentino voluta e cercata e con una grande prova di tutti i ragazzi – commenta il dg dell’Urbino Ivan Santi –. È’ arrivata la quarta vittoria consecutiva, stiamo raccogliendo i frutti del duro lavoro impostato all’inizio del campionato con mister Mariani. Questa è la vittoria del gruppo perché, nonostante le assenze, oggi si è vista una squadra che sapeva quello che voleva contro peraltro un ottimo avversario. Unica pecca non averla chiusa perché abbiamo avuto almeno tre occasioni clamorose per farlo. La classifica si fa interessante ma noi rimaniamo con i piedi per terra e andiamo ad affrontare il K-Sport Montecchio Gallo per l’ultima dell’andata con grande motivazione in un derbyssimo che sarà il big match di giornata".

La sconfitta della K Sport al ‘G. Brizi’ è commentata dal dg Matteo Mariani: "Torniamo da Macerata con grande rammarico, per non aver impresso il gioco cui eravamo abituati, le scorse partite. Siamo partiti con il piglio giusto, trovando anche la possibile rete del vantaggio dopo un minuto ma giustamente annullata per un fuorigioco millimetrico. Nonostante giocassimo contro la capolista non abbiamo sofferto o concesso particolarmente, per questo la sconfitta forse fa ancora più male. Veniamo da due prestazioni non buone e per questo abbiamo il dovere di rifarci già domenica prossima con l’Urbino, anche se affronteremo l’avversario forse più in forma del momento con importanti defezioni causa squalifiche".

Pari e patta nella gara casalinga dell’Urbania contro il quotato Chiesanuova. "Chiudiamo – dice il direttore sportivo dell’Urbania Stefano Maggi – le gare casalinghe del girone d’andata con 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, con un solo gol subito; contro il Chiesanuova abbiamo sfoderato una un’ottima prova, mettendo in grande difficoltà una squadra molto forte e che giocherà fino alla fine per i primi posti; c’è rammarico per non aver ottenuto i 3 punti ma guardiamo avanti con fiducia ed entusiasmo". Domenica l’Urbania andrà a far visita alla Portuali Dorica.

Sconfitta amara per l’Alma Juventus Fano che contro il Monturano dopo essere passata in vantaggio per 2 a 0 ha subito la rimonta degli avversari finendo per perdere (2-4). Occorrerà rimboccarsi le maniche fin dal prossimo match sul campo del Chiesanuova per cercare di rientrare almeno nella forbice dei playout. Per il momento i ‘granata’ occupano l’ultimo posto con 3 punti. Davvero pochi.