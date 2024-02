Maceratese. La prima di Ruani, operazione riscatto

L’allenatore Pieralvise Ruani apre un altro capitolo della stagione della Maceratese dopo l’esonero in settimana di Dino Pagliari succeduto a quello di Roberto Lattanzi, avvenuto a ottobre. All’Helvia Recina è di scena alle 15 l’ambiziosa K Sport Montecchio Gallo che ha le carte in regola per ambire al salto di categoria, i pesaresi hanno 36 punti e tre lunghezze sopra c’è la capolista Civitanovese . Oggi il tecnico non potrà contare sugli infortunati Matteo Perri, Paolo Tortelli ed Edoardo Ruani, ai quali si aggiunge Amedeo Massei fermato per un turno dal giudice sportivo; in compenso rientra il centrocampista Kalagna Gomis. Ora la parola passa alla squadra che dovrà dimostrare sul campo se fossero state ben riposte le speranze di inizio stagione per un campionato da protagonisti. Finora il cammino dei biancorossi è stato altalenante, con pochi acuti e tante delusioni che hanno portato a due cambi sulla panchina e alle dimissioni del direttore sportivo. È di 3 punti la distanza dai playoff ma davanti alla Maceratese ci sono diverse squadre e poi è bene guardarsi alle spalle perché i playout sono 3 punti sotto. L’aspetto positivo è che i pesaresi non sono una squadra che si chiude dietro e gioca di rimessa, la Maceratese potrebbe quindi trovare gli spazi dove sviluppare la manovra. Tra gli ospiti è ancora vivo il ricordo della gara di andata terminata in parità. "Abbiamo tanta voglia di rifarci – dice Matteo Mariani, direttore generale della K Sport – per l’andata quando al novantesimo ci è sfuggita la vittoria per la rete messa a segno da Giorgio Pagliari. Oggi ci attende una partita particolare perché affrontiamo una Maceratese che in settimana ha cambiato guida tecnica, proprio come era successo un girone fa, e i loro numerosi tifosi sono in protesta. Ecco perché riteniamo che avremo di fronte una squadra agguerrita e con tante motivazioni".