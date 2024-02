Maceratese. Minnozzi: "Test duro, ma noi siamo forti»

"Siamo una squadra forte e non abbiamo paura di nessuno". Matteo Minnozzi, attaccante della Maceratese, suona la carica per la gara di oggi alle 14.15 a Montegranaro con la formazione di casa avanti di un punto a quella biancorossa. "Dobbiamo avere – aggiunge il giuocatore – lo stesso atteggiamento di sette giorni fa e restare sereni". Domenica scorsa la Maceratese ha battuto 3-2 la K Sport con una doppietta di Minnozzi. "L’importante era vincere – dice l’attaccante – e ci siamo riusciti contro la seconda della classe. La mia doppietta? È chiaro che sia stato contento perché era da tempo che non facevo go,l ma sono stato più felice soprattutto perché ha vinto la squadra". Sette giorni fa c’è stato il debutto sulla panchina di Pieralvise Ruani che ha avuto un’altra settimana per lavorare con i giocatori. "Lui ci chiede di fare cose semplici e divertirci in mezzo al campo. Noi lo seguiamo con attenzione, siamo contenti e i primi frutti si sono già visti domenica scorsa. Attenzione, però, non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia". I biancorossi dovranno stare attenti perché il Montegranaro è una formazione che sta facendo bene. "Si tratta di una squadra forte, con parecchia gente esperta, sarà una gara ostica perché lo dice la classifica di una formazione che è sempre stata nelle zone alte". Per la quarta volta in stagione si confrontano le due formazioni. "Queste gare – riflette Minnozzi – ci hanno insegnato che siamo una squadra che può giocarsela con tutti, ce lo hanno detto anche le partite contro Civitanovese, K Sport ma anche Azzurra Colli. Abbiamo vinto contro le prime e perso contro l’ultima, dobbiamo stare concentrati con tutti a prescindere da chi abbiamo davanti". Si tratta di una giornata di campionato che propone degli scontri diretti. "Noi siamo concentrati su noi stessi, del resto non possiamo permetterci altri risultati. Ci attende una gara importante e pensiamo solo a quella, a fine partita – conclude Minnozzi – vedremo cosa hanno fatto gli altri".