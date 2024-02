Maceratese. Nicolosi: "I playoff sono alla portata»

"È stato bellissimo il ritorno in campo perché era tanto che non giocavo e perché è arrivata la vittoria". Matteo Nicolosi, difensore della Maceratese, ripensa per un attimo al successo sulla K Sport Montecchio Gallo, ma è già proiettato sulla gara a Montegranaro in programma domenica alle 14.15. I tifosi biancorossi avranno a disposizione 70 biglietti che potranno essere acquistati al botteghino dell’impianto di Montegranaro. "Ecco un altro scontro playoff – dice il giocatore – che la Maceratese affronterà con l’atteggiamento che ci sta inculcando l’allenatore Ruani, e cioè di giocare la palla in qualsiasi parte del campo, di uscire palla a terra, di fraseggiare". La sfida di domenica rappresenta un momento chiave considerando l’equilibrio mostrato dalla classifica. "Ci attende effettivamente una gara importante, ma in fondo lo saranno tutte fino alla fine". Al di là dei 3 punti la vittoria sulla K Sport ha aggiunto anche altro. "Abbiamo battuto la seconda in classifica, ciò ci ha trasmesso maggiore fiducia e nel contempo ha alzato il morale per affrontare il rush finale proseguire sulla nostra strada". Ma dove porta questo percorso? "Adesso non dobbiamo alzare la testa ma solo andare avanti, alla fine vedremo dove siamo arrivati. Durante il campionato abbiamo preso diverse batoste, adesso c’è solo da macinare e fare più punti in classifica". Invece cosa dice la classifica? "C’è un grosso equilibrio per la presenza di formazioni attrezzate, dice anche che la Maceratese è distante 3 punti dai playoff e che ci siamo allontanati dalla zona più calda in cui eravamo invischiati poco tempo fa. La zona playoff è a portata di mano e dobbiamo cercare di afferrarla". C’è un altro aspetto, al di là dei 3 punti conquistati ai danni della K Sport, che ha colpito Nicolosi. "La capacità di restare in gara anche dopo il loro pareggio, cioè non abbiamo perso la bussola ma continuato a giocare senza farci destabilizzare dal loro gol e siamo riusciti a segnarne altri due".