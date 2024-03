Maceratese. Perri: "Oggi in palio punti per i playoff»

"Ci attende una partita molto importante in un turno con tanti scontri diretti, con un risultato positivo saremmo dentro i playoff". Matteo Perri, attaccante della Maceratese, è già proiettato sulla sfida contro il Montefano delle 15 all’Helvia Recina. "Sarà un match complicato – avverte il biancorosso – contro una formazione forte e organizzata, ma in settimana ci siamo preparati per bene". I biancorossi, che non potranno contare su Tortelli, devono dare continuità ai risultati. "Dobbiamo restare concentrati e avere quella fame per tagliare il traguardo prefissato". Sono rimaste ancora cinque gare in cui la Maceratese dovrà ottenere quei risultati necessari per conquistare i playoff. "Oggi – sottolinea l’attaccante biancorosso Perri – dobbiamo scendere in campo come se si trattasse dell’ultima gara. Sono cinque tappe di fondamentale importanza".

All’andata la partita si era conclusa sul risultato di partenza. "Pensando a quella gara dovremo essere più cattivi negli ultimi metri e cercare quel guizzo mancato allora. All’andata è stata una gara bloccata, una partita tattica da ambo le parti, oggi dovremo anche essere un po’ più coraggiosi". Le vittorie su Tolentino e Sangiustese hanno elevato il morale della squadra allenata da Pieralvise Ruani che sta guardando al rush finale con un altro spirito e occhi diversi. "Le vittorie danno morale ed ecco perché dobbiamo mantenere questo trend". In campionato Perri ha realizzato 7 gol. "Magari – dice il giocatore – avrei potuto dare di più, però tutto sommato ritengo che il mio percorso non sia poi così negativo. Come sempre darò tutto me stesso assieme ai compagni perché la Maceratese ha nei playoff il pensiero fisso".