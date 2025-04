Maceratese pronta per lo spareggio decisivo contro K Sport: biglietti quasi esauriti

Fino a ieri sono stati acquistati 350 biglietti dai tifosi della Maceratese per la gara di domani a Montecchio contro la K Sport. I sostenitori biancorossi hanno a disposizione un totale di 400 biglietti per cui oggi saranno venduti tutti i tagliandi a disposizione per una partita che mette in palio punti decisivi per la serie D. In un certo senso si tratta di uno spareggio nella penultima giornata.

La Maceratese arriva all’appuntamento senza quattro pedine importanti: il portiere Federico Gagliardini, il difensore Pablo Javier Lucero, i centrocampisti Armin Nasic e Lorenzo Albanesi. Sette giorni fa i biancorossi sono riusciti a fare passare in secondo piano questi quattro forfait di peso, oltretutto si tratta di giocatori con quell’esperienza molto utile in una partita che mette sul piatto della bilancia punti pesantissimi.

In settimana la squadra si è allenata bene e con serenità, ma è facile prevedere che la tensione aumenterà mano a mano che ci si avvicina alla sfida. Stamattina i giocatori si troveranno all’Helvia Recina - Pino Brizi per la consueta sgambatura della vigilia con l’allenatore Matteo Possanzini (foto) che darà le ultime indicazioni sulla gara contro i pesaresi della K Sport Montecchio Gallo allenati dall’ex biancorosso Giuseppe Magi. Domani la squadra partirà in pullman per Montecchio per giocarsi una buona fetta di serie D.