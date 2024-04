Maggioli ‘assolve’ il Forlì: "Stagione di incredibile crescita"

Gianluca Maggioli si è ripreso il Forlì. Dopo un’assenza prolungata, per via dell’infortunio rimediato nella nefasta trasferta di Corticella, il 24enne granitico centrale difensivo italo-venezuelano è stato protagonista di un rientro in grande stile, domenica, contro il Mezzolara. Suo il gol di rapina che ha suggellato una prestazione personale maiuscola e fissato il risultato sul 2-0.

"Al di là della mia prova, parlerei di un’ottima risposta della squadra, che ha prontamente reagito alla sconfitta immeritata di Carpi. Questa vittoria ci consente di continuare a sperare nel raggiungimento dell’obiettivo playoff", scandisce Maggioli. Che poi fornisce la sua versione sulla flessione che ha compromesso le chance del Forlì di pensare in grande: "Certo, quando eravamo in vetta alla classifica sognavamo di restarci fino alla fine. Purtroppo siamo incappati in tre sconfitte consecutive, ingiustificate, ma che fanno parte del processo di crescita della squadra. Evidentemente non eravamo pronti per stare al passo con le prime…".

Il numero 18 del Galletto fotografa così l’azione da cui è nato il raddoppio biancorosso: "Ho sfruttato la spizzata di Babbi e corretto in rete, di ginocchio, da pochi passi. Sono schemi che proviamo in settimana". Con quello rifilato al Mezzolara, Maggioli è salito a quota 4 gol (Coppa inclusa), superando il proprio record personale di 3 reti che risaliva alla passata stagione con la maglia della Sammaurese.

Tuttavia malgrado la vittoria contro il Mezzolara, che al ‘Morgagni’ ha mestamente salutato la serie D, il Forlì non è più padrone del proprio destino, essendo a -2 dai playoff quando manca una sola giornata al termine della stagione regolare. Ergo diventa necessario espugnare Agliana e, contestualmente, sperare che il Corticella (quarto) perda o il Victor San Marino (quinto) non vinca. "Non centrare i playoff sarebbe una mezza delusione – ammette Maggioli –, anche se le note vicende extracalcistiche ci hanno penalizzato tantissimo perché con 6 punti in più ora saremmo qui a fare altri discorsi…". Il riferimento è a quelli sottratti al Forlì per effetto della defenestrazione della Pistoiese dal campionato: senza quella decisione, in particolare, il Forlì si presenterebbe con un leggero vantaggio sulle rivali nella volata finale.

Maggioli vuole però vedere gli aspetti positivi: "Nel complesso, la squadra ha fatto registrare una crescita incredibile, dopo una falsa partenza, per cui la stagione va considerata sicuramente positiva". Quanto al futuro, il difensore lancia segnali: "Qui mi trovo molto bene e ho un altro anno di contratto. Però questo è un argomento che andrà affrontato a campionato concluso".

Marco Lombardi