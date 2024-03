Magnanini fa 50 E aspetta l’ex Saporetti

Luca Magnanini è ancora un under, ma è già il più anziano in grado, essendo l’unico alla terza stagione consecutiva con la maglia del Ravenna. Il ventenne difensore estense ha festeggiato le 50 presenze in giallorosso nel vittorioso match contro l’Aglianese e ora si propone per la grande sfida di domenica a Carpi: "Sono molto contento di questo traguardo. Fra virgolette, ho raggiunto le 50 presenze in ritardo, perché, nella prima stagione, ho giocato molto poco per via dell’infortunio al ginocchio. Direi che non c’è modo migliore per festeggiare se non con una vittoria come quella ottenuta contro l’Aglianese". Magnanini centrale difensivo, è una ‘invenzione’ di mister Gadda, ‘varata’ alla sedicesima giornata dello scorso campionato nel vittorioso derby casalingo col Forlì: "Fino allo scorso anno – ha confermato Magnanini – non avevo mai giocato ‘braccetto’, ma solo esterno. È normale che, dopo un po’ di partite, si trovi anche più fiducia e più continuità. Adesso mi trovo molto a mio agio in quella posizione, e sono molto contento".

Nel match contro l’Aglianese, la difesa giallorossa ha corso pochi pericoli. E Magnanini è risultato fra i migliori: "Sì, ho giocato una buona partita, così come tutti gli altri miei compagni. Abbiamo fornito una prestazione di carattere, giocando sempre molto concentrati dal primo all’ultimo minuto. Era molto importante tornare a vincere, perché dà morale e dà fiducia. Ne avevamo bisogno, soprattutto in casa, di fronte a tutti i tifosi". Un successo meritato, quello di domenica: "Conclusioni vere e proprie non ne abbiamo subite. L’Aglianese si è mostrata abile nelle palle inattive, in particolare sui calci d’angolo e poi anche sulle punizioni calciate verso la nostra porta. Noi siamo stati abili a non concedere spazi nell’arto di tutti i 90’". La marcia di avvicinamento allo scontro diretto di domenica a Carpi è già iniziata. Il Ravenna, capolista con 51 punti, renderà visita ai modenesi, che inseguono ad un punto.

Magnanini si troverà di fronte il grande ex della partita, ovvero l’attaccante Saporetti che, due anni fa col Ravenna segnò 30 reti, e che quest’anno col Carpi è a quota 19, in vetta alla classifica dei marcatori: "Non sarà un problema. Saporetti lo conosciamo. Ci ho giocato insieme due anni fa. È un atleta molto bravo per questa categoria. È rapido, veloce, tutto mancino. Ci sarà da prestare molta attenzione, lo sappiamo. Ci sono tantissimi giocatori forti in questo campionato, lui è tra questi. Lo affronterò come ho fatto, e come abbiamo fatto, all’andata, ovvero con la serenità e con la concentrazione delle altre partite, ma anche col lavoro di squadra. Riusciremo a fare del nostro meglio". All’andata il Ravenna vinse 3-0.