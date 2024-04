Magrini: "Difficile chiedere di più. Ora puntiamo a vincere in serie D"

Obiettivo centrato: la Robur ha battuto anche la Nuova Foiano e ha chiuso la stagione da imbattuta. "Non mi era mai capitato da quando alleno – ha commentato il tecnico Lamberto Magrini (foto) – ed è stata la prima volta anche per i ragazzi. Ci tenevamo particolarmente: ho un po’ temuto perché nell’ultimo periodo abbiamo festeggiato parecchio e ci siamo allenati poco, la tensione poteva calare. Invece non è successo e anche oggi, nonostante il caldo, i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. Come ho già detto la storia del Siena è fatta di salvezze in Serie A e vittorie di campionati, ma credo che anche noi ci siamo ritagliati un piccolo spazio. Abbiamo aggiunto una pagina che rimarrà in noi e in voi".

"Difficile poter chiedere di più a questa stagione – ha proseguito Magrini –, Galligani non è riuscito a chiudere in testa alla classifica marcatori, non abbiamo concluso con la miglior difesa, ma questi erano soltanto obiettivi secondari. Più 16 di media inglese è un ruolino di marcia eccellente. Lo scarso impiego dei giovani? Chiedo pubblicamente scusa a Siliberto, dopo averlo fatto anche personalmente: gli avevo promesso di farlo giocare. Ma purtroppo è più forte di me: quando vedo che qualcosa non va, opero i cambi che reputo funzionali al risultato". Sulla partita. "E’ stata una bellissima gara, molto intensa – ha sottolineato l’allenatore –. Noi abbiamo creato diverse occasioni, ma anche il Foiano si è reso pericoloso con tre-quattro contropiedi, anche se poi è mancato l’ultimo passaggio".

Ora è già tempo di guardare al futuro. "L’obiettivo è costruire una squadra importante per puntare, subito, alla vittoria del campionato – ha affermato Magrini –. Mi conoscete, non sono uno che si solleva dalle responsabilità: se ho accettato di continuare ad allenare la squadra è per guidare un organico di spessore per la categoria. Ho allenato tanti anni in Serie D e se è vero che sarà importante scegliere i giovani giusti, andranno fatti anche i giusti innesti over". Magrini si è poi di nuovo guardato indietro. "La gara più bella – ha chiuso –? All’andata con la Sinalunghese e sempre all’andata con il Foiano, in cui abbiamo rasentato la perfezione, realizzando tanti gol grazie agli inserimenti del trequartista e dei centrocampisti. Ecco, un’altra cosa che non mi era mai capitata era veder segnare tanti centrocampisti: vero che parliamo di ragazzi di categoria superiore, ma in campo ti devi applicare: una bella soddisfazione per lo staff".

