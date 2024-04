Magrini: "Siamo venuti fuori nel secondo tempo. I ragazzi hanno mostrato forza e professionalità"

Il Siena vuole onorare fino in fondo la maglia e la stagione: anche a Castiglion Fiorentino i bianconeri hanno dato una prova di maturità, quella che il tecnico bianconero Lamberto Magrini (nella foto) aveva chiesto alla sua squadra alla vigilia. "Il primo tempo, da parte nostra, è stato bruttarello – ha commentato il mister nel post gara –, ma in campo ci sono anche gli avversari. Nel secondo tempo, invece, abbiamo preso in mano il pallino del gioco, abbiamo creato diverse occasioni pericolose e abbiamo rischiato poco, per non dire nulla".

"Non è semplice mantenere alte l’attenzione e la concentrazione quando festeggi per quattro sere a settimana – ha proseguito Magrini –, ma i ragazzi anche oggi hanno dimostrato tutta la loro forza e la loro professionalità. Alla squadra avevo chiesto una crescita a livello caratteriale e così è stato nonostante la vittoria del campionato sia arrivata in anticipo di quattro giornate. Trenta partite senza perdere, con le seconde dietro di 15 punti sono numeri che dimostrano la forza di questo gruppo". Masini, appena entrato, ha segnato il gol vittoria. Cristiani si è rivisto in campo dopo oltre due mesi. "Ho deciso di far partire Bernardo dalla panchina per dargli un po’ di riposo – ha spiegato l’allenatore della Robur –, tra l’altro in settimana avvertiva un po’ di fastidio, forse più per paura che altro. Poi volevo dare una possibilità a Leonardi e Musaj e li ho fatti esordire. Per quanto riguarda Alessio, nonostante non fosse ancora al top, si sentiva sicuro e si è messo a disposizione: ha bisogno di riacquisire fiducia e giocare gli serve per ritrovare anche mentalmente il clima partita. Luca e Brian, al momento del cambio, erano stanchi, non avendo 90 minuti sulle gambe e ho operato le sostituzioni per risistemare la squadra, a livello tecnico ero più sicuro".

"Anche la prossima con il Mazzola – ha aggiunto Magrini – preferisco non far giocare i giovani. Avranno una possibilità all’ultima giornata con il Foiano". Il caldo, intanto, si fa sentire. "Sì – ha chiuso il mister –. Nel primo tempo l’abbiamo un po’ sofferto, ma nel secondo siamo venuti fuori bene. Lollo, uno dei più grandicelli, ha rubato tante palle, nonostante il ruolo dispendioso, Ricciardo ha tenuto bene, Bianchi fino al 90’ ha continuato a fare inserimenti con Galligani. Allenarci cinque volte a settimana un po’ aiuta". Angela Gorellini