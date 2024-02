"Maiorano bomber vero"

La quarta giornata del girone di ritorno ha portato qualche variazione nei quartieri alti della classifica, nello specifico il Lunano è rimasto da solo al secondo posto a meno uno dalla capolista Avis Montecalvo che sembra aver superato il periodo negativo, vedi la vittoria (in extremis) con la Falco. La Nuova Real Metauro è scesa in terza piazza distante dalla vetta di tre lunghezze. Al quarto posto c’è l’Osteria Nuova (a meno 9 dalla prima in classifica). In fondo con il successo di domenica a Peglio l’Usav Pisaurum manda segnali forti.

I numeri. L’attacco migliore è quello dell’Avis Montecalvo (36 gol) mentre la difesa meno perforata è della Nuova Real Metauro (15). L’attacco più asfittico (16 reti) è dell’Audax Piobbico, la difesa che ha subito più reti (35) è invece quella del Santa Veneranda. Il Pesaro calcio è il team più abbonato ai pareggi (10). L’Usav Pisaurum, il Santa Veneranda e la Maior sono le squadre che hanno perso più di tutte (9 volte).

Il personaggio. Sabato contro la Maior con un tiro all’incrocio ha regalato a sé stesso e alla squadra (l’Osteria Nuova) il gol della vittoria (104esimo gol in carriera). Il bomber in questione è Giacomo Maiorano classe ‘92, cannoniere la domenica e gran lavoratore durante la settimana, conosciuto per le due ‘professioni’ da mezza provincia. Immancabile il siparietto del martedì nella suggestiva ‘volta’ di Lavagine di Urbino quando Maiorano si dedica alla vendita dei prodotti ittici. "Come è andata, Bomber?", è risuonata immutabile, l’espressione interrogativa del professor Giorgio Nonni di Urbino, appassionato di calcio e buongustaio. "Questa volta il pallone l’ho indirizzato all’incrocio, da fuori area, prof". "Maiorano – racconta il professor Nonni – è popolare tra i clienti dell’azienda di famiglia, ma anche come responsabile di campi di Padel, uno sport che oggi va così di moda. Col diploma dell’Istituto Tecnico, è stato assorbito giovanissimo dal pallone giocando fino in Promozione. Lui è un vero centrattacco, un punto di riferimento per i compagni, il vero finalizzatore: fa reparto da sempre, anche con Franci e Gianmarco, quando gioca con i suoi figlioletti! ". "Sabato nel campo di Montemaggiore ha fatto una rete da cineteca! Talmente veloce che non sono riuscito a impressionare l’obiettivo!", sottolinea Paolo Cocchi, esperto fotografo.

Marcatori. Al comando della classifica dei bomber con 11 reti c’è Mema (Avis Montecalvo), a seguire con 9 reti: Cazzola (Falco Acqualagna), Ordonselli (Santa Veneranda), Bracci (Nuova Real Metauro) e Pagliardini (Lunano). 8 reti: Braccioni (Peglio) e Zazzeroni (Lunano). 7 gol: Benvenuti (San Costanzo) e Giacomelli (Athletico Tavullia). 6 reti: Brugnettini (Real Altofoglia) e Saltarelli (Avis Montecalvo) e Giacomelli (Athletico Tavullia).

La squadra della settimana. 1)Ottavi (Pesaro Calcio), 2) Bacchiocchi (Maior), Fiorucci U. (Audax Piobbico), 5) Canapini (S.Costanzo), 6) Pedini (Avis Montecalvo), 7)Pagliardini (Lunano), 8) Giacomelli (A,Tavullia), 9) Maiorano (Osteria Nuova), 10) Bracci (Nuova Real Metauro), 11) Tonucci (Usav Pisaurum). All La Volpicella (Osteria Nuova). Arbitro Diouane di Fermo (Vadese- Pesaro Calcio).

am.pi.