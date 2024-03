Mantova, Serie B vicina : "A Trento guardia alta"

Il Mantova è sempre più vicino alla Serie B e la squadra di Possanzini è decisa a compiere un ulteriore passo in avanti nel match odierno in casa del Trento. Ai biancorossi mancano sette punti per tagliare il traguardo-promozione e il tecnico virgiliano non intende alzare il piede dall’acceleratore in questo momento che potrebbe essere decisivo: "Ci aspetta una partita difficile, loro sono una squadra temibile, che in casa rappresenta sempre un ostacolo duro. Dobbiamo rimanere concentrati e dare il massimo in questa partita". Una gara che il Mantova dovrà affrontare senza il sostegno dei suoi tifosi per i quali la trasferta al "Briamasco" è stata vietata. In questo senso sia il presidente Piccoli che il dt Botturi hanno chiesto di mantenere la calma ai tifosi, non creando possibili disordini, ma trovando ugualmente il modo per far sentire il loro sostegno alla squadra.

In vista della sfida con i gialloblù, che dal canto loro vogliono fare punti per consolidare la posizione in zona play off, Possanzini farà ricorso ancora una volta alle qualità dell’organico a sua disposizione. Le fatiche di una stagione lunga cominciano a farsi sentire, ma tutti i biancorossi sono pronti a rispondere "Presente!" nel momento della verità.