Marengo ne fa due. Manita dell’Urbania,. Urbino ko nel derby

Urbania Calcio

5

LMV Urbino Calcio

2

CALCIO: Urbietis, Aluigi (29’ s.t. Sema), Salvi, Dal Compare, Marengo (41’ s.t. Franca), Mistura, Giovanelli, Carnesecchi, Nunez (47’ s.t. Diene), Catani (49’ s.t. Sacchi), Nouri (35’ s.t. Cantucci). All. Omiccioli.

LMV URBINO CALCIO: Petrucci, Barro, Mataloni (20’ s.t. Tagnani), Morani (34’ s.t. Pierpaoli), Giunchetti, Bellucci, Cusimano, Dalla Bona (41’ s.t. Tamagnini), Galante, Sartori, Montesi. All. Ceccarini.

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro.

Reti: Nouri 15’, Marengo 22’ e 76’, Carnesecchi 28’, Galante 31’, Dalla Bona 35’, Nunez 60’.

Note: ammoniti Montesi, Cantucci.

Al Comunale di Urbania va in scena la quarta sfida stagionale tra i biancorossi e l’Urbino. Davanti ad un pubblico delle grandissime occasioni i padroni di casa fanno proprio il derby del Montefeltro grazie a un roboante cinque a due. Il primo tempo regala mille emozioni. Al 15’ è Nouri a essere servito dentro l’area e con una staffilata di destro batte Petrucci. Dopo pochi minuti il raddoppio grazie al tiro piazzato di sinistro di Marengo. L’Urbania è incontenibile, spinta dalle sterzate di uno straripante Nouri e di nuovo dalla fascia di destra arriva il gol per il tre a zero di Carnesecchi: sull’inserimento della mezzala arriva il cioccolatino di Nouri con Carnesecchi che di testa spedisce in rete. La reazione dell’Urbino però è forte: capitanati da uno straordinario Dalla Bona i ducali trovano prima il tre a uno con il grande gol di Galante e poi il tre a due con una punizione dai 25 metri battuta dell’eterno capitano. I durantini rientrano in campo con lo spettro del ribaltone, ma una traversa su punizione di Salvi scuote i suoi. Passano pochi istanti e l’azione del quattro a due è da cineteca, dopo una triangolazione perfetta arriva la rete di Nunez che da pochi passi insacca. L’Urbino prova ad accorciare ma questa volta si fa prendere in contropiede, prima con Catani che non riesce a trovare il gol grazie al miracolo di Petrucci, poi con Nouri che serve Nunez e di qui Marengo che dal centro dell’area spara sotto la traversa.

Andrea Alessandroni