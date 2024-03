"Marginone torna alla vittoria: capolista salda in testa, Corsagna insegue. Folgor Marlia in zona play-off, Atletico Lucca fuori. Capannori deluso, giochi aperti in classifica"

Dopo la prima sconfitta stagionale rimediata domenica scorsa, il Marginone torna a vincere. La capolista passa sul campo dell’Unione Tempio Chiazzano con un secco 4 a 0 firmato da Battistoni, Puccini e dalla doppietta di Cortesi. In classifica continua ad avere cinque punti di vantaggio sul Corsagna. E proprio i ragazzi di Piercecchi continuano a mantere il passo dei neroverdi, vincendo 4 a 2 in casa contro il Mulazzo. Corsagna che passa grazie alle reti di Giusti, Barsotti e alla doppietta di Ricci; per i massesi hanno segnato Occhipinti e Capo.

Vittoria a suon di gol anche per l’Academy Porcari che, sul proprio campo, batte 3 a 2 il Romagnano, con i gol di Houdi e la doppietta di Fanani; non basta agli ospiti la doppietta di Bertuccelli. L’Academy Porcari rimane, così, al quarto posto in classifica, con 42 punti. La diretta inseguitrice, la Folgor Marlia, non molla e vince 4 a 0 contro il Pescia, grazie alle due doppiette siglate da Ragghianti e Casini e continua ad inseguire il Porcari, avanti di solo un punto, rimanendo, così, in piena zona play-off.

Chi, invece, è, al momento, appena fuori dai play-off è l’Atletico Lucca che ha pareggiato 2 a 2 contro il Forte dei Marmi. Ai rossoneri non bastano le reti di Sacchi e Lazzari, perché i versiliesi rispondono con la doppietta di Tedeschi. In classifica l’Atletico è sesto, a quota 40. Domenica da dimenticare, invece, per il Capannori che perde 2 a 1 in trasferta contro il Serricciolo. Non basta il gol realizzato da Menchini: i padroni di casa passano con Forfori e Passeri. Capannori che rimane fermo a quota 38 in classifica, ma i giochi sono ancora aperti nelle zone alte della classifica.

Alessia Lombardi