Marzierli è in gran forma. La punta è vicecannoniere

Archiviata la vittoria contro il Real Forte Querceta i biancorossi ieri pomeriggio si sono ritrovati al Centro Sportivo di Roselle per iniziare la preparazione che li porterà domenica ad affrontare la trasferta in casa del San Donato Tavarnelle. La squadra fiorentina si trova a ridosso della zona playout per cui diventa un avversario non ancora del tutto tranquillo. Nella stessa giornata il Follonica Gavorrano sarà ospite del Mobilieri Ponsacco mentre la Pianese riceverà il Sansepolcro. Con la doppietta realizzata ai danni della squadra versiliese l’attaccante Edoardo Marzierli ha raggiunto la quota di 15 gol, posizionandosi al secondo posto nella classifica dei bomber del girone alle spalle di Mignani (Pianese) con 20 reti. Accanto a questa nota positiva, ovviamente, dobbiamo ricordare anche la conferma dei due giovani del Settore biancorosso, Francesco Violante, il quale ieri ha festeggiato nello spogliatoio il suo gol offrendo paste ai colleghi, e Filippo Fregoli, che, ormai, sono approdati con merito nella "rosa" della prima squadra per la soddisfazione del tecnico Roberto Malotti che, per domenica, potrà nuovamente avere a disposizione Grasso e Macchi fermi nell’ultimo turno per squalifica, mentre dovrà rinunciare al difensore Leonardo Bruni, che domenica ha riportato uno stiramento di secondo grado e quindi per lui stagione finita.