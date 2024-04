Masi, missione compiuta. Ora playout a Novafeltria

masi torello

2

medicina

1

: Campi, Valesani, Maneo, Molossi, Medi, Righetti (77’ Bonenti), Maione (91’ Defeudis), Fregnani, Vanzini (77’ Toffano), Grimandi, Cazzadore. All Ricci. A disposizione: Battara, Bellisi, Nappi, Chiossi, Salonia, Costati.

MEDICINA FOSSATONE: De Gori, El Abbassi, Commissari (78’ Xhuveli), Guidi, Castagnini (46’ Liverani), Stellacci (56’ Musiani), Barbaro, Pasotti (65’ Merighi), Fogli, Ferretti, Boschi (56’ Mascanzoni). All. Mezzetti. A disp. Tonini. Dalfiume, Rubino, Sansonetti.

Arbitro: Dumitrascu da Finale Emilia.

Reti: 29’ Vanzini, 41’ Cazzadore, 68’ Mascanzoni.

Si giocherà la salvezza nella sfida play-out contro il Vis Novafeltria, in terra riminese, il Masi Torello Voghiera. Per l’undici di mister Ricci, ieri, l’imperativo era vincere contro il Medicina Fossatone per mantenere vive le speranze di restare in Eccellenza: una missione compiuta, grazie alle due reti messe a segno nella prima frazione di gara contro un avversario che più nulla aveva da chiedere al campionato. Sin dal fischio d’inizio, il Masi ha cercato di indirizzare a proprio favore il match: all’11’ il primo sussulto con lo scambio in area tra Fregnani e Cazzadore, che ha portato quest’ultimo al tiro, respinto dalla difesa in angolo.

Al 27’ Cazzadore ha difeso palla nell’area avversaria e l’ha servita all’accorrente Righetti per la conclusione, terminata a lato. È il preludio al gol arrivato al 29’, su un contropiede di Valesani, autore di una travolgente discesa sulla fascia e del cross al centro dell’area: sulla palla si è avventato Vanzini, che ha insaccato alla destra di De Gori. Al 33’ sono stati ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi con una bellissima azione corale all’altezza del limite dell’area, con la palla servita per il tiro a Grimandi, che non ha inquadrato lo specchio della porta.

Ma pochi minuti dopo, Molossi si è allargato sulla fascia e ha crossato per Cazzadore che, di testa, ha battuto l’estremo difensore ospite per il 2-0. Nella ripresa, è calata la pressione del Masi e il Medicina Fossatone ne ha subito approfittato, portando pressione verso l’area avversaria e, al 23’, è stato Mascanzoni (subentrato a Boschi) ad accorciare le distanze. Lo stesso Mascanzoni prima, e Liverani poi, hanno avuto la chance per riportare in equilibrio il risultato, ma non hanno concretizzato le occasioni arrivate sui loro piedi.

Valerio Franzoni