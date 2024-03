Masi, scontro salvezza

La Sant’Agostino del pallone in festa oggi (ore 14.30) per le trecento presenze di capitan Iazzetta, al rientro nella partita casalinga con il quotato Gambettola. Il direttore sportivo ramarro Marco Secchieroli teme molto la formazione romagnola: "E’ la squadra più in forma del campionato assieme al Masi Torello Voghiera. Non esagero perché tra poco dovremo affrontare i tricolori, la squadra di Ricci ha pagato le tante assenze, soprattutto di Cazzadore, un attaccante di razza, ma è una buona squadra. Per quanto riguarda il Gambettola i numeri parlano: buon organico, panchina profonda e completa, con individualità di rilievo come Longobardi e Gadda, figlio dell’ex allenatore di Giacomense e Spal. Ha perso la finale di coppa di categoria a Granarolo per episodi sfortunati, come del resto noi nel turno di mercoledì a Russi, un arbitraggio che ci ha penalizzato".

Biagini dovrà rinunciare ancora all’ex spallino Gasparetto, a rischio Roda, azzoppato a Russi da un’entrata sconsiderata, mentre come anticipato rientra Iazzetta.

Il Masi farà visita al Bentivoglio, delicata sfida salvezza, con il vantaggio di avere una classifica migliore e di attraversare una fase di crescita. Mercoledì (a Santa Maria Codifiume per l’illuminazione non a norma del Villani) ha sfiorato il clamoroso successo contro la corazzata Sasso Marconi. Una doppietta di bum bum Cazzadore aveva illuso i tricolori.

"Ha influito l’episodio del rigore inesistente concesso al Sasso – si lamenta il direttore sportivo Juri Roda –, che non ha certo bisogno di questi regali per vincere il campionato".

Avete però giocato in superiorità numerica per quasi un’ora. "Il rammarico è non aver sfruttato adeguatamente l’opportunità". Adesso avete la possibilità di tenere a distanza di sicurezza il Bentivoglio. "All’andata avevamo vinto 3-0, a Bentivoglio servirà la stessa determinazione messa in campo con il Sasso Marconi. E’ bene ricordare che è uno scontro diretto per la salvezza, Bentivoglio rispetto all’andata si è molto rafforzato sul mercato autunnale, tra cui Brito del Sant’Agostino e l’ex spallino Mantovani, ed è praticamente all’ultima spiaggia". Ruggero Ricci avrà l’intera rosa a disposizione da cui scegliere la migliore formazione da mandare in campo, l’unica incertezza riguarda il difensore Di Bari.

Franco Vanini