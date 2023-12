Masi Torello anticipa a Massa Lombarda: "Non siamo rassegnati, c’è voglia di reagire"

Masi Torello Voghiera a Massa Lombarda oggi pomeriggio (ore 15) nell’anticipo, che potrebbe aprire scenari più rosei di classifica. I romagnoli sono sì una matricola, ma con tanti giocatori con trascorsi in categoria e alcune vecchie conoscenze ferraresi, come Albonetti, ex Comacchiese e Argentana. I bianconeri sono reduci da una sconfitta bruciante a Bentivoglio, dove si è visto il più brutto Massa Lombarda della stagione, che ha perso meritamente sul campo dell’ultima della classe, mentre i biancoverdiblù avevano fatto bottino pieno con i bolognesi. E’ una partita importante per entrambe: per il Massa, che vuole riscattare la figuraccia con il Bentivoglio, per il Masi che ha bisogno di punti per lasciare il quart’ultimo posto. I bianconeri hanno il vantaggio di una classifica più tranquilla, a metà classifica con cinque punti di vantaggio sui ferraresi, una sconfitta interna cambierebbe però lo scenario.

Il direttore generale Graziano Quarella è fiducioso: "Dobbiamo fare risultato, l’ideale sarebbero i tre punti. Il potenziale per portare a casa tre punti ci sono, soprattutto se non commetteremo altre ingenuità. In fin dei conti abbiamo dimostrato di non essere inferiori a nessuno, con l’eccezione della trasferta a Sasso Marconi, ma è una piazza dove ci hanno lasciato le penne tutti". Il Masi sta cercando dei profili adatti per alzare l’asticella, intanto Galletti ha alzato anche il numero degli allenamenti. "Siamo passati da tre a quattro allenamenti alla settimana, su richiesta degli stessi giocatori. Nessuno si è rassegnato, vogliamo tirarci fuori dalle secche della classifica pericolosa. Un comportamento che abbiamo apprezzato, un segnale di attaccamento alla maglia". A Massa Lombarda mister Galletti deve rinunciare solo a due giocatori ma importanti: il jolly Molossi, espulso nell’ultima partita e il lungodegente Cazzadore, per contro c’è il rientro dalla squalifica del leader della difesa Di Bari.

Franco Vanini