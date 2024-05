Masi Torello, che batosta. Poker e retrocessione

Vis Novafeltria

4

Masi-Voghiera

1

VIS NOVAFELTRIA: Olivieri, Soumahin (10’ st Toromani), L. Evaristi, Castellani (35’ st Souare), Guerra (30’ st Amedei, 35’ st Gasperoni), Giacobbi, Pavani, Piva, Casalboni (21’ st Frihat), Baldinini, M. Evaristi. A disposizione: Burioni, Camara, Radici, Marconi. All.: Costantini.

MASI-VOGHIERA: Campi, Valesani (34’ st Bonenti), Maneo, Molossi, Di Bari (14’ st Toffano), Medi, Salonia (8’ st Bellisi), Fregnani, Vanzini, Grimandi (26’ st Quarella), Cazzadore. A disposizione: Battara, Nappi, Righetti, Maione, De Feudis. All.: Ricci.

Arbitro: Maiellaro di Parma.

Reti: 35’ pt Casalboni (V), 44’ pt Cazzadore (M), 11’ st Baldinini (V), 24’ st Toromani (V), 56’ st Frihat (V).

Note: ammoniti: Castellani (V), Fregnani (M).

La Vis Novafeltria vince in casa lo spareggio play-out contro il Masi Torello Voghiera e si aggiudica la permanenza nella serie, condannando i torelli alla retrocessione. La prima occasione è al 4’: Castellani serve Baldinini, cross in area per Piva, con colpo di testa che esce sopra la traversa. Al 15’ arriva la reazione ospite, con una conclusione di Cazzadore che esce di poco a lato. Poco dopo la mezz’ora arriva il gol del vantaggio per il Vis Novafeltria: bolide di Baldinini, il portiere respinge la ma sulla ribattuta è ben appostato Casalboni, che devia la palla in rete. Allo scadere della prima frazione gli ospiti pareggiano: punizione calciata da Cazzadore con deviazione decisiva della barriera che beffa il portiere locale. Termina la prima frazione con una rete per parte e si passa alla ripresa. Passano 11’ e i locali tornano in vantaggio: Olivieri avvia la ripartenza servendo Baldinini, che trafigge il portiere ospite. Al 13’ prodigioso intervento di Giacobbi, che evita guai seri alla difesa locale. Al 24’ arriva il tris locale: direttamente da calcio di punizione, Toromani disegna una traiettoria che non lascia scampo al portiere. Poco dopo la mezz’ora, la punizione calciata da Molossi impegna seriamente il portiere, che si allunga e devia in angolo. Al 38’ Evaristi serve Souare che sciupa da buona posizione. Al 42’ punizione dal limite dell’area per gli ospiti, calcia Molossi, palla di poco fuori dallo specchio. Si arriva al recupero per il definitivo poker che chiude la partita: ripartenza di Baldinini che serve Frihat per il sigillo finale.