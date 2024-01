"Masi Torello deludente. Sant’Agostino, fai di più"

Il 2023 è andato in soffitta, il calcio dilettantistico ferrarese non ha riservato grandi soddisfazioni, perlomeno i fino adesso. Un primo bilancio del campionato l’abbiamo affidato a Ruggero Ricci, allenatore di grande esperienza, con trascorsi importanti: 15 anni nei settori giovanili professionistici, oltre a guidare Rovigo, Masi Torello, Monselice, Badia, Sant’Agostino e, nell’ultimo periodo, X Martiri e Portuense.

MASI TORELLO VOGHIERA 5 "L’amico Galletti è un allenatore capace, ma per quanto fatto nel girone di andata non merita la sufficienza. E’ vero che è stato penalizzato dall’indisponibilità del capocannoniere dello scorso campionato, l’attaccante Cazzadore, ma con quella rosa a disposizione non mi sarei aspettato di trovare il Masi a -10 dai play out, un divario davvero importante. Deludente il ruolino di marcia, 13 punti in 17 partite, troppo pochi. Se non comincia con ben altro piglio nel girone di ritorno, rischia grosso. Anzi, temo che il Masi Torello Voghiera dovrà guardarsi alle spalle". SANT’AGOSTINO 6

"Sta deludendo le aspettative, almeno per quanto fatto nel girone di andata. Con gli investimenti di questa estate e la correzione dell’autunno pensavo potesse fare un campionato migliore. La sconfitta in casa con il Massa Lombarda ha cambiato lo scenario: se avesse vinto, la classifica avrebbe assunto ben altro spessore. Ha una rosa da play off, pensavo potesse far meglio". Come valuta la cessione del capocannoniere della squadra, il brasiliano Brito? "Stava facendo un ottimo campionato, era una delle rivelazioni, evidentemente il Bentivoglio ha presentato un’offerta cui era difficile resistere. Ad ogni modo che una società ambiziosa si privi del suo attaccante più importante l’ho trovato assurdo, senza una logica". I ramarri hanno le potenzialità per un girone di ritorno di vertice? "Hanno il tempo per risalire in classifica, con quel potenziale i primi quattro posti sono il traguardo minimo".

Franco Vanini