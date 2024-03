Masi Torello serve il tris e prosegue il bel momento

Diegaro

0

Masi-Voghiera

3

DIEGARO: Foiera, L. Ceccarelli, Magi (16’ pt Vitali), G. Ceccarelli (1’ st Ravegnini), Panzavolta, Bartoletti (35’ st Cangini), Morganti (7’ st Montevecchi), Cicognani, Pertutti, Tani, Louati (16’ pt Fusaroli). A disposizione: Zammarchi, Mancini, Scarpellini, Andruccioli. All.: Cucchi.

MASI-VOGHIERA: Campi, Valesani, Maneo, Molossi, Di Bari, Bellisi (34’ st Quarella), Maione, Fregnani (47’ st Righetti), Cazzadore (27’ st Salonia), Grimandi (31’ st Medi), Vanzini (42’ st Bonenti). A disposizione: Battara, Chiossi, Toffano, Nappi. All.: Ricci.

Arbitro: Raimondo di Taranto.

Reti: 8’ pt Maione (M), 14’ pt rig. Cazzadore (M), 47’ st Valesani (M).

Note: ammoniti: Morganti (D), Tani (D), Vitali (D), Fusaroli (D), Valesani (M), Cazzadore (M).

Pesante sconfitta casalinga per il Diegaro contro il Masi Torello Voghiera. Vittoria di fondamentale importanza quella degli ospiti in chiave salvezza. La partita si sblocca quando siamo al 8’: un’azione corale degli ospiti libera Maione e in area che trafigge Foiera con un preciso diagonale diretto all’angolino. Passano pochi minuti e il direttore di gara assegna un calcio di rigore in favore degli ospiti che Cazzadore realizza. Al 16’ Louati subisce un infortunio ed è costretto al cambio, viene sostituito da Fusaroli. Nell’azione successivamente al fallo su Louati, Magi viene strattonato ripetutamente e per liberarsi subisce un infortunio al flessore: viene quindi contemporaneamente sostituito da Vitali. Il Diegaro reagisce con Pertutti che colpisce di testa su cross di Morganti, ma il portiere respinge in tuffo. Nella fase finale della prima frazione non accade altro da segnalare. Nel secondo tempo il Diegaro ci prova con l’energia dei cambi dei suoi giovani. Ancora Pertutti protagonista: su punizione colpisce l’incrocio dei pali al 16’. Fusaroli per il Diegaro dalla sinistra ci prova in diagonale, calcia forte ma campi respinge.

Al 20’ Cazzadore, su azione di ripartenza, entra in area e tira da destra ma Foiera si supera. Si arriva al 2’ di recupero: il Diegaro è sbilanciato e gli ospiti chiudono in contropiede con Valesani (nella foto).