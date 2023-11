Masini spinge la Robur verso l’alto: "Primo posto? Un piacere. Restiamoci"

Se l’Artemio Franchi rappresenta un simbolo della città di Siena, per il senese Bernardo Masini (nella foto) vederlo così, abbandonato a se stesso e preda del degrado, è un colpo al cuore. Ieri, insieme ai suoi compagni, guanti sulle mani, ha lanciato il messaggio. "E’ brutto che sia in queste condizioni – ha detto il bianconero – ed essere inermi, non poter far niente per risolvere la situazione, dà fastidio. A tutti. Non possiamo che aspettare la burocrazia, un iter complicato difficile da capire fino in fondo. Noi non vediamo l’ora di giocarci, abbiamo voglia che il Franchi sia la nostra casa, sarebbe bellissimo. Siamo qua in attesa e chiediamo a tutti di impegnarsi". "Poter giocare in questo stadio ce l’ho in testa da quando ho firmato – ha aggiunto Masini –. Come ho detto dopo aver segnato il mio primo gol con questa maglia, mancava soltanto di realizzarlo qua. Al Rastrello ho giocato soltanto un paio di amichevoli, mai una partita ufficiale: spero accada presto". Dal futuro al presente, un presente che si chiama Badesse: sabato ci sarà la Colligiana. "Sì dobbiamo concentrarci sulla partita e sul campo in cui adesso giochiamo – ha affermato il bianconero –. Affronteremo una squadra costruita per fare bene. I biancorossi sono partiti male, ma nell’ultimo periodo hanno centrato delle buone prestazioni. Noi vogliamo dare continuità ai risultati, al cammino che stiamo facendo: siamo arrivati lassù e vogliamo rimanerci".

"Se mi aspettavo di essere in prima posizione alle soglie dell’undicesima giornata – ha proseguito –? Sicuramente il nostro ruolino di marcia è importante, considerando anche l’handicap della prima giornata in cui abbiamo riposato. Anche gli altri, però, sono andati forte. L’importante, comunque, è essere in vetta alla fine: ci fa piacere essere su e vogliamo rimanerci". Masini è al momento il capocannoniere della squadra, a quota 3 centri, come Elia Galligani. L’ex San Donato Tavarnelle, però, si attribuisce anche la rete di Biancon, segnata all’Asta, alla settima giornata. "Eh, una bella diatriba tra tutti – ha chiuso, scherzando, Masini –. Enrico ha detto che io sono il suo unico testimone, perché a fine partita dichiarai che se non l’avesse toccata lui avrei fatto gol io… Giusto comunque che ognuno rivendichi il gol perché fare gol è sempre bello".

Angela Gorellini