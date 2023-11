Massa-Granamica il clou

Con le gare della giornata n.11, termina domani il trittico di 3 partite in 8 giorni che ha caratterizzato l’ultima settimana. Un tour de force che potrebbe regalare qualche sorpresa. Lo spera in particolare il Massa Lombarda, che ospita l’imbattuta capolista Granamica. Su tutti i campi il fischio d’inizio è alle 14.30.

Russi-Castenaso. I falchetti, reduci dal pareggio di Sant’Agostino acciuffato per i capelli grazie al rigore trasformato da Salomone al 95’, sono rimasti in scia delle prime. Il 3° posto a -5 conferma il buon momento della squadra di mister Rossi, reduce da 3 risultati utili di fila. Poter schierare il tridente Saporetti-Marra-Salomone è già un elemento che genera fiducia. Anche gli ospiti però sono reduci dallo stesso ruolino di marcia e, noni in classifica a quota 15, stanno attraversando un discreto momento. Reno-Savignanese. La formazione di mister Ortolani ha l’opportunità di cancellare l’amarezza per il ko di mercoledì a Forlì contro il Cava Ronco giunto su rigore a tempo scaduto. Con 17 punti in classifica, che valgono il 4° posto, Innocenti e compagni restano tuttavia una delle sorprese di questo avvio di stagione. Al ‘Nostini’ di Sant’Alberto è in arrivo però una Savignanese in grave difficoltà (penultima a quota 7), e ‘ferita’ dopo lo 0-4 casalingo col Medicina.

Massa Lombarda-Granamica. È il campo principale. I padroni di casa, in serie utile da 7 turni, sono annunciati in condizione. La formazione di mister Scozzoli, nona con 15 punti, sta interpretando molto bene il ruolo della matricola. È però il Granamica a fare notizia dall’alto dei suoi 24 punti, frutto della miglior difesa del girone (5 reti al passivo). L’undici di Minerbio, ha finora concesso punti solo a Savignanese, Sasso Marconi e Gambettola. Il bilancio degli ultimi 8 scontri diretti è in perfetto equilibrio, con 3 vittorie per parte e 2 pareggi.

Cava Ronco-Sanpaimola. Sul sintetico del ‘Morgagni’ di Forlì la formazione di San Patrizio, penultima a quota 9 e dunque in piena zona playout a -3 dalla zona salvezza, dovrà cercare di muovere la classifica, ma soprattutto dovrà cercare di sbloccarsi in zona gol (appena 5 reti segnate, peggior attacco del girone). Ad aggravare la situazione, la squalifica di mister Orecchia dopo l’espulsione di mercoledì, rimediata nel concitato finale di gara perso 0-1 in casa contro la Vis Piatracuta. Anche il Cava Ronco ha iniziato la stagione a corrente alternata, ma si è tirato fuori dalla zona calda con 2 vittorie interne di fila. Il bilancio degli scontri diretti è in equilibrio (una vittoria per parte e 4 pareggi).