"Massa sorprende Monsummano e si avvicina alla vetta della classifica"

MONSUMMANO

1

CITTA DI MASSA

4

MONSUMMANO: Masini, Paul Gross, Marino Merlo, Luciano, F, Cervellati, Benhimouda, Rofi, Petroni, Muroni, L. Cervellati, Andrada, Pasquariello. All. Buonamici.

CITTÀ DI MASSA: Dodaro, Salvatori, Verduci, Tenerani, Barsotti, Ricci, Laaribi, Ivan, Donati, Carducci, Bedini, Bendinelli. All. Bertucci.

Arbitri: Paolino di Siena e Corsinovi di Prato.

Marcatori: Carducci 2 (C), Bedini (C), Donati (C), Andrada (M).

FUCECCHIO – Grande impresa del Massa che, nel turno infrasettimanale del campionato di serie C di calcio a 5, è andato a espugnare il campo della terza forza del torneo raggiungendola in classifica. In vantaggio al 10’ con Bedini gli apuani hanno colpito altre due volte prima della fine del primo tempo sfruttando due tiri liberi: il primo è stato trasformato direttamente da Donati mentre il secondo gli è stato ribattuto dal portiere ma sulla respinta Carducci è stato il più lesto di tutti a spedire in rete. Nella ripresa ancora Carducci ha calato il poker finalizzando un bel contropiede veloce. Troppo tardiva la reazione del Monsummano che ha segnato il gol della bandiera con Andrada ma ha trovato sulla sua strada la solita saracinesca Dodaro.

Stasera i massesi saranno di nuovo in campo, stavolta al PalaOliveti, contro la Virtus Poggibonsi.

Classifica: 51 punti Versilia, 47 Futsal Torrita, 40 Monsummano e Città di Massa, 37 San Giovanni, 34 Tau Futsal, 33 Alberino, 25 Ibs Le Crete, 23 Verag Villaggio, 18 Virtus Poggibonsi e La 10 Livorno, 16 Five To Five, 15 Deportivo Chiesanuova, 9 GF Rione C5, 8 Firenze C5.

Gianluca Bondielli