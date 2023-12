Massei: "Siamo arrabbiati, ma la Rata ne verrà fuori"

"Sarà una gara difficilissima, ma vogliamo vincere". Amedeo Massei, centrocampista della Maceratese, è già proiettato alla partita in trasferta contro il Monturano. "Ci servono i tre punti – aggiunge – perché è un po’ che raccogliamo meno di quanto avremmo meritato. Però dovremo stare molto attenti, ci attende un avversario valido, che sul suo campo sa farsi rispettare ed è reduce dal pareggio contro la capolista Civitanovese per cui sarà su di morale". Da un lato c’è il Monturano e dall’altro c’è la posizione di classifica della Maceratese che può essere un peso considerando che non rispecchia quanto si pensava in estate. "Ci pesa, siamo anche arrabbiati e delusi per la classifica, però abbiamo la fortuna che è un campionato molto equilibrato e non siamo tanto lontani dalla vetta pur non avendo brillato. Serve infilare una serie di vittorie per tornare su, l’esempio è quanto fatto dal Tolentino". La squadra segna poco. "Ultimamente non siamo riusciti a concretizzare le occasioni, magari in altre partite siamo stati cinici a sfruttare le opportunità create o a sfruttare le sviste degli avversari. Poi c’è anche la pressione di dovere fare gol per forza e in questi casi non si è liberi a livello mentale. Ritengo che sia solo un momento, noi siamo uniti, concentrati e ne verremo fuori sicuramente".