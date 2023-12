Massese a caccia del bis. A Prato contro lo Zenith con la stessa formazione che ha battuto il Perignano

Non cambia pelle la Massese che questo pomeriggio (ore 14.30) a Prato contro lo Zenith scenderà in campo presumibilmente con lo stesso undici uscito vittorioso domenica dallo stadio ’Vitali’ contro la Fratres Perignano. L’abito tattico cucito addosso alla squadra dal tecnico Davide Del Nero sta dando ottimi risultati e non c’è ragione di discostarsi dal 3-5-2 in cui si sono calati benissimo anche i nuovi acquisti Matteo Zavatto e Francesco Maggiari. Se non desta grande stupore il rendimento del difensore, visto che parliamo di un giocatore di grande esperienza abituato a categorie superiori, è stata una piacevole scoperta, invece, la seconda punta massese.

"Le sue prestazioni in allenamento ci hanno convinto a tesserarlo – lo ha promosso il tecnico zebrato –. Sono contento perché ci abbiamo visto bene. Maggiari è un attaccante veloce, di movimento, che crea problemi agli avversari ed attacca la profondità. Si integra molto bene con Buffa per il quale ci sono poche parole da spendere. Ogni domenica è decisivo. Io lo sto scoprendo in queste settimane che lo alleno ma è un giocatore che in questa categoria fa la differenza".

Oggi con lo Zenith Prato saranno ancora fuori Terigi, Fortunati e Vignali con i primi due che dovrebbero tornare pienamente disponibili per il girone di ritorno, alla ripresa delle ostilità fissata per il 7 gennaio nel match interno contro la Geotermica.

Gianluca Bondielli