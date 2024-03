Massese Al Tuttocuoio basta una prodezza. Bianconeri puniti da una rovesciata di Massaro

MASSESE

0

TUTTOCUOIO

1

MASSESE: Paci, Marchini, Scarf, Terigi, Brizzi (73’ Bonini), Sidibe (62’ Fortunati), Andrei (43’ Baracchini), Cherubini (58’ Lazzini), Buffa, Cornacchia, Maggiari (73’ Dutilh). A disp. Pierucci, Berti, Bertonelli, Catola. All. Del Nero.

TUTTOCUOIO: Carcani, Sorbo, Puleo, Marcon, Remorini (64’ Caggianese), Massaro (77’ Turini), Papi, Rossi, Severi, Centonze, Solari. A disp. Battaglia, Fino, Mustone, Fiscella, Ratti, Iacoponi, Princiotta. All. Firicano.

Arbitro: Tagliaferri di Lovere.

Marcatori: 47’ Massaro.

Note: spettatori 430; angoli 4-4; ammoniti Papi, Terigi, Cornacchia, Caggianese; recupero 1’ e 5’.

MASSA – E’ stata una Massese sicuramente diversa da quella delle ultime domeniche ma è uscita ugualmente battuta. La capolista Tuttocuoio è stata spietata nello sfruttare una delle poche palle gol create. Le zebre hanno fatto la partita nel primo tempo insediandosi stabilmente nella metà campo avversaria. Senza Zavatto e Del Pecchia, in difesa Del Nero non ha stravolto l’assetto restando a tre dove il rientrante Terigi ha guidato Marchini e Scarf. Come under ha giocato nel mezzo Cherubini con Sidibe schierato come laterale sinistro. Nel Tuttocuoio erano ben tre gli ex in campo: Remorini, Centonze e Marcon.

I sussulti dei primi 45 minuti si sono condensati tutti nel quarto d’ora finale. Paci è stato il primo portiere chiamato in causa al 33’ con una provvidenziale respinta ravvicinata su colpo di testa di Papi direttamente da corner. La Massese ha risposto con Cornacchia che al 35’ dai 25 metri ha impegnato Carcani. Clamorosa, poi, la doppia occasione capitata a Buffa nel giro di un minuto. Al 37’ l’attaccante ha prima colpito il palo di testa e poi sul prosieguo dell’azione ha raccolto una sponda aerea di Andrei ma la sua zampata sotto misura è stata respinta miracolosamente da Carcani.

Nella ripresa, a sorpresa, a passare dopo solo due minuti è stato il Tuttocuoio con una splendida rovesciata di Massaro su sponda area di Marcon su bel cross di Rossi. Il gol ha gelato la squadra apuana che non è più riuscita a trovare il bandolo della matassa e al 25’ ha rischiato di capitolare una seconda volta su tiro di Marcon respinto quasi sulla linea da Terigi. Il tecnico Del Nero ha provato a dare nuova linfa effettuando alcuni cambi, ma la Massese non è più riuscita a pungere finendo per patire la terza sconfitta consecutiva e complicare ulteriormente la propria rincorsa ai playoff, ora più lontani.

Gianluca Bondielli