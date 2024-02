Massese Ascesa verticale. Bertonelli, rientro positivo

E’ tornato a rivedere il campo da titolare questa domenica Filippo Bertonelli. Il classe 2003 non è stato impiegato nei tre di difesa, dove è stato Marchini a sostituire l’indisponibile Terigi, ma nell’inedito ruolo di quinto di centrocampo. "Sono contento di questa opportunità che mi ha ridato il mister – ha commentato il prestante giocatore – ma la cosa più importante è stata la vittoria. Per noi giocatori, per la società e per questi tifosi che ci seguono sempre su ogni campo in numero rilevante per la categoria. Per quanto mi riguarda ho fatto un primo tempo più propositivo mentre nella ripresa mi sono abbassato un po’ troppo sulla linea difensiva. Nel finale su una palla alta sono andato a saltare di testa e l’ho colpita nel punto dove avevo preso il colpo che mi aveva tenuto fermo alcune settimane. Mi sono iniziati dei giramenti di testa e per questo ho preferito uscire ma ora sto bene".

La Massese col successo sul Pontebuggianese è entrata ufficialmente nella zona playoff. "Siamo contenti perché è l’obiettivo che ci eravamo prefissati col mister. E’ dove meritiamo di stare e dove vogliamo rimanere. Non pensiamo partita per partita poi vedremo alla fine dove saremo arrivati. Il mister cerca sempre di aggiungere concetti nuovi. Noi proviamo sempre a giocare di squadra, sia quando c’è da costruire sia quando c’è da difendere com’è successo a Ponte Buggianese per tutta la ripresa. Siamo stati lì compatti cercando, poi, di ripartire".

Gianluca Bondielli