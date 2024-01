Massese, avanti tutta!. Nel mirino c’è il Camaiore

A Camaiore guardando gli avversari dall’alto in basso. Chi l’avrebbe mai detto? La Massese questa domenica andrà a far visita alla squadra di mister Cristiani con un +2 in classifica che sembrava totalmente impronosticabile al termine del girone d’andata. Il Camaiore, infatti, aveva iniziato l’anno ed il girone di ritorno con ben 6 punti di vantaggio che ha dilapidato, però, nel giro di tre sole giornate. I bluamaranto hanno pareggiato con lo Zenith Prato e perso le ultime due gare contro Pontebuggianese e Pro Livorno Sorgenti.

La Massese, al contrario, ha fatto l’en plein vincendo tutti e tre gli incontri disputati. Le parti così si sono capovolte e adesso in bianconeri sono avanti e viaggiano col vento in poppa. Il derby di domenica resta complicato per il valore dell’avversaria e rappresenta uno snodo cruciale del campionato ma i ragazzi del tecnico Davide Del Nero adesso possono affrontarlo partendo da una situazione psicologica favorevole e da un’effettiva posizione di classifica di vantaggio. Una Massese che continua a volare nel segno di Michael Buffa. Il centravanti ha numeri da capogiro. E’ arrivato a 12 gol fatti in campionato in sole 9 gare giocate. Nella classifica marcatori ha raggiunto Rossi del Tuttocuoio. Primo rimane Sciapi del Perignano con 16 centri che però ha all’attivo molte più presenze ed ha segnato 5 rigori (contro 1 del massese). I gol di Buffa diventano addirittura 14 in 10 partite se si aggiunge anche la doppietta messa a segno in Coppa Italia.

Gianluca Bondielli