Massese Bianconeri fuori dai play-off

MASSESE

1

V. MONTECATINI

2

MASSESE: Paci, Bertonelli (79’ Berti), Terigi, Zavatto, Brizzi (46’ Maggiari), Marchini, Andrei, Fortunati (71’ Bonini), Buffa, Cornacchia, Cherubini (46’ Lazzini). A disp. Pierucci, Catola, Sidibe, Baracchini, Duthil. All. Del Nero.

V. MONTECATINI: Gega, Fanti, Lucchesi (87’ Lici), Pratesi (79’ Liberto), Fedi, Torracchi, Rosati, Volpi, Ba, Bibaj (55’ Coselli), Bacci (71’ Gamberucci). A disp. Bejzaku, Del Carlo, Conti, Giulianelli, Attinasi. All. Pellegrini.

Arbitro: Solito di Piombino.

Marcatori: 3’ Ba (V), 80’ Liberto (V), 92’ Buffa (M).

Note: spettatori 300 circa; ammoniti Brizzi, Bertonelli, Zavatto.

MASSA - La Massese è matematicamente fuori dai play-off. La squadra zebrata si è suicidata con le proprie mani perdendo in casa in una penultima giornata che aveva fatto registrare risultati positivi dagli altri campi. Del Nero in extremis ha dovuto rinunciare all’indisposto Del Pecchia, neanche in panchina, schierando titolare in difesa Bertonelli. La quota dell’annata 2004 è stata garantita da Cherubini con Buffa conseguentemente da solo in attacco, orfano di Maggiari.

La mossa a sorpresa, che non ha pagato, è stata quella di Marchini nel trio difensivo con Terigi spostato come laterale sinistro a tutta fascia. Partenza bruciante del Montecatini che al 3’ è già in gol col suo centravanti Ba che di testa in bella torsione insacca il cross da sinistra di Bacci. La Massese ha al 18’ l’occasionissima per il pareggio ma Buffa si fa parare, calciandolo centralmente, il rigore che lui stesso si era procurato. I termali al 20’ sono pericolosissimi in ripartenza. Paci deve compiere un doppio miracolo opponendosi prima al tiro ravvicinato di Ba e poi alla ribattuta a botta di sicura di Bibaj. Sono i locali, comunque, a fare la partita ed a colpire due volte i legni della porta avversaria. Al 30’ Buffa in girata, su assist di Terigi, centra in pieno il palo. Al 37’ un bolide di dentro l’area di Cornacchia fa tremare l’incrocio dei pali. Ad inizio ripresa arriva un’altra traversa: su cross di Cornacchia interviene Fedi rischiando l’autogol. La Massese alla distanza si spegne e di rimessa il Montecatini torna a farsi pericoloso al 73’ ma Paci compie un’altra doppia prodezza sul tiro di Gamberucci e sulla respinta da due passi di Ba. Il portiere ha una defaillance all’80’ rinviando addosso al nuovo entrato Liberto che insacca. Conta solo a livello personale il gol nel recupero di Buffa che sale a 19.

Gianluca Bondielli