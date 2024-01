Massese, brusca frenata. Un derby da dimenticare

Dopo una serie di otto risultati consecutivi la Massese ha finito per pagar dazio a Camaiore, in una delle partite più sentite di tutto il campionato. Un 2 a 0 dei bluamaranto che non ammette repliche e svilisce ancora una volta le ambizioni della squadra apuana. Delusione doppia perché non è la prima volta che quando la tifoseria zebrata si mobilita in blocco la squadra risponde con una prestazione non all’altezza. A Camaiore erano più di 300 i supporters massesi al seguito. Non trova scusanti l’onesta disamina di Davide Del Nero.

"Siamo incappati in una giornata negativa sotto tutti gli aspetti – ha spiegato il mister apuano –. Il Camaiore ci ha sovrastato sia fisicamente sia tecnicamente e anche nella voglia. C’era il pericolo di cadere in prestazioni dove caratterialmente ci potevamo far “mangiare“ ed è accaduto. Siamo rimasti in balia dell’avversario dal primo al novantesimo ed alla fine è andata bene che è finita solo 2 a 0 perché non abbiamo creato nulla, non abbiamo fatto un tiro in porta. Sono rimasto sorpreso anch’io della prestazione perché queste non sono le mie squadre ma mi assumo ogni responsabilità. Voglio parlare coi ragazzi per capire meglio ma ci dobbiamo rendere conto tutti che prestazioni così non si devono più ripetere perché con un atteggiamento del genere non si va da nessuna parte".

La Massese è tornata a prendere gol da corner e dopo 9 gare consecutive non ha segnato Buffa e la squadra è rimasta a secco di gol. "Quella dei corner è diventata una psicosi. Stiamo provando a sistemare le cose con tanti accorgimenti ma la situazione non cambia e continuiamo a prendere gol in questo modo. Per quanto riguarda Michael è il nostro terminale principale. In settimana lavoriamo anche su altre soluzioni ma evidentemente non riusciamo ancora a trovarle".

Gianluca Bondielli