Massese Buffa perde la sfida con Sciapi. Ma la sua stagione è stata straordinaria

A Perignano domenica c’è stata anche la sfida a livello individuale tra i bomber del girone. Lorenzo Sciapi con la tripletta si è laureato capocannoniere con 23 gol mentre Michael Buffa è rimasto all’asciutto chiudendo a quota 19. Lo scontro a distanza, a dirla tutta, è stato impari perché la Massese ha giocato in formazione rimaneggiata lasciando in panchina diversi big e Buffa si è ritrovato meno assistito del solito. Il centravanti massese ha concluso in ogni caso la sua straordinaria stagione con 21 reti (19 di campionato più 2 in Coppa) in 21 partite giocate con una media realizzativa superiore a quella di Sciapi. Numeri importanti che renderanno sicuramente l’attaccante appena ventitreenne uno dei giocatori più ambiti del prossimo calciomercato. La Massese dovrà mettersi nell’ordine di idee, quindi, di poter perdere il suo giocatore migliore, quello che le ha consentito di compiere la grande rimonta e di cullare per un po’ l’illusione dei playoff, perché di certo saranno molte le sirene alle quali sarà sottoposto. Buffa potrebbe riavere subito la possibilità di rimisurarsi in quella serie D dove al Ponsacco quest’anno non gli era stato dato spazio.

Gianluca Bondielli