Massese Caccia ai 3 punti. Nel mirino il Lanciotto

Sono sempre più lunghe da passare le settimane che seguono una sconfitta ed è stato così anche questa volta in casa Massese. La squadra aveva una voglia matta di tornare subito in campo per riscattare la disfatta di Camaiore e quest’oggi finalmente potrà farlo. Allo stadio “Vitali“ arriva un Lanciotto che fa risvegliare nei bianconeri un triste ricordo. All’Andata a Campi Bisenzio, infatti, le zebre finirono per perdere al 95’ una partita nella quale sarebbe stato loro stretto anche il pareggio. Gli apuani, però, fallirono troppe reti ed alla fine vennero puniti proprio nel recupero. Il match è rimasto nella memoria di squadra e supporters anche per la provocatoria esultanza al gol del 2 a 1 di un paio di giocatori fiorentini che non trovarono di meglio che portarsi sotto il settore ospiti per irridere i tifosi bianconeri. Fatto questo che generò tensioni anche in tribuna. Ritrovare adesso il Lanciotto al quartultimo posto della classifica, in piena lotta per non retrocedere, è una sorta di karma e sicuramente la Massese farà di tutto per riprendersi il maltolto con gli interessi. Non c’è assolutamente il rischio, dunque, che questo incontro venga preso sotto gamba sia perché arriva dopo la brutta “tramvata“ di Camaiore sia perché con Lanciotto c’è un conto aperto da saldare.

Il tecnico Davide Del Nero ha diramato l’elenco dei 21 convocati nel quale non rientrano come di consueto gli infortunati di lungo corso Ricci, Vignali e Bertuccelli oltre allo squalificato Bennati. E’ un’assenza non preventivata, invece, quello del giovane Cherubini, fermatosi in settimana per un problema al ginocchio già operato. Sul fronte formazione non dovrebbero esserci novità con il mister propenso a riproporre nel suo 3-5-2 l’undici titolare della scorsa settimana.

Gianluca Bondielli