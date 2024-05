Massese Calma piatta: "Solo voci, zero contatti"

Rumors tanti ma incontri nessuno. Questo in estrema sintesi lo stato dell’arte alla Massese sulla cui situazione ci aggiorna in tempo reale il direttore generale ed amministratore delegato Augusto Cantoni (nella foto). "Di voci in giro ne stanno facendo girare tante – spiega il dirigente bianconero – ma in realtà l’unico incontro che abbiamo avuto è e rimane quello con l’amministrazione comunale nel quale abbiamo messo nero su bianco le nostre richieste. Richieste che non sono esose ma semplicemente necessarie per riuscire a far calcio: ripristinare le torri faro, rimettere a norma l’impianto per poterne aumentare la capienza e avere una struttura d’appoggio per il settore giovanile. Per il resto posso assicurare che non ci ha contattato nessuno, benché meno imprenditori della zona interessati a entrare o a rilevare la società. Siamo stati interpellati, questo sì, da un intermediario che ci ha parlato di un imprenditore disponibile a impegnarsi per la ricostruzione del settore giovanile. Con il diretto interessato, però, non c’è stato ancora alcun contatto. Vedremo, nel caso, di organizzarlo nei prossimi giorni".

"Va da sé, comunque, che l’investimento sul vivaio è un qualcosa di contenuto e che è strettamente correlato anche a quella che sarà l’incidenza delle iscrizioni dovendo ripartire da zero. Altra cosa sono i costi di gestione relativi alla prima squadra che rappresentano la voce più importante. Sia chiaro, comunque, che la nostra disponibilità resta totale. Se qualcuno vuol fare il bene della massese e viene a darci una mano noi l’accetteremo di buon grado".

Insomma, per il momento all’orizzonte non sembrano delinearsi alternative all’attuale gestione societaria che vede il comandante Antonio Gerini come unico proprietario della Massese.