Massese C’è aria nuova. Del Nero elogia il gruppo

Il debutto sontuoso di Francesco Maggiari e l’ennesimo gol de bomber Michael Buffa hanno rischiato di rubare un po’ la scena a un Andrea Marchini che alla fine con la sua rete ha deciso il match contro la Fratres Perignano. L’eclettico ventunenne apuano merita, invece, la ribalta della cronaca. Sempre pronto a dare il suo contributo in ogni ruolo in cui viene impiegato, il giocatore rappresenta un jolly davvero utilissimo di cui il tecnico Davide Del Nero non si priva mai. "Marchini è un ’polivalente’ – conferma Del Nero –. Uno di quegli elementi che puoi mettere sia in difesa che a centrocampo con la garanzia di avere sempre un rendimento all’altezza. Dietro può fare il centrale nella difesa a tre mentre sull’esterno garantisce non solo copertura ma anche spinta e inserimenti come ha dimostrato domenica. E’ molto bravo in campo ed è anche un gran professionista durante la settimana, come del resto gli altri ragazzi. Sono fortunato perché ho trovato un gruppo che si allena con voglia, fatto di gente seria che dialoga in maniera educata. A fine allenamento non posso che avere sempre parole al miele per questi ragazzi".

La Massese sta preparando il recupero di sabato a Prato contro lo Zenith per il quale Del Nero promette battaglia. "Siamo pronti. Sarà un’altra gara difficile contro una squadra in salute e dovremo dare il massimo per portare via i 3 punti perché noi giocheremo per quelli".

Gianluca Bondielli