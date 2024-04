Massese costretta alla resa. Ora si fa dura

CUOIOPELLI

3

MASSESE

2

CUOIOPELLI: Pulidori, Passerotti, Bagnoli, Bianchi, Nardo (17’ st Guerrucci), Lici, Regoli (40’ st Razzauti), Costanzo (46’ st Goretti), Fantini, Benericetti (38’ st Pepa), Goh (25’ st Sgherri). All. Falivena.

MASSESE: Paci, Del Pecchia (39’ st Bertonelli), Terigi, Zavatto (43’ st Berti), Brizzi (26’ st Vignali), Marchini, Andrei, Fortunati (32’ st Bonini), Buffa, Cornacchia, Maggiari (36’ st Lazzini). All. Del Nero.

Arbitro: Biagini di Lucca.

Marcatori: 21’ pt. Benericetti (C), 25’ pt. Buffa (M), 40’ pt. Fantini (C), 42’ pt. Goh (C); 46’ st. Terigi (M).

SANTA CROCE SULL’ARNO – La sconfitta di Santa Croce complica le speranze di playoff della Massese. Il 3-2 rimediato sul campo della Cuoiopelli, seconda in classifica, nel giorno in cui è comunque il Tuttocuoio a festeggiare la Serie D con due turni ancora da giocare, ha reso infatti irraggiungibile la quarta posizione, rimasta a +7 nonostante lo scivolone dello Zenith Prato. L’unico piazzamento alla portata resta dunque il quinto, occupato dal River Pieve (scontro diretto favorevole ai bianconeri per la differenza reti) avanti tre lunghezze, ma bisogna stare attenti anche alla cosiddetta forbice (sopra i 9 punti niente spareggio) che per gli uomini di Del Nero è ora di 10 punti proprio dagli avversari di ieri.

Eppure la trasferta nella zona del cuoio era cominciata con il sorriso per la Massese, che dopo un’assenza iniziata a novembre causa infortunio, aveva potuto riaccogliere in gruppo Vignali. Il capitano si è seduto in panchina ed ha pure fatto il suo ingresso in campo nei 20’ finali con il tentativo di dare una scossa ai compagni, sotto per 3-1, risultato maturato nella prima scoppiettante frazione di gara. A creare la prima occasione è stata proprio la Massese, con una conclusione di Buffa neutralizzata da Pulidori, ma a stappare il match sono stati i padroni di casa con un gran diagonale di Benericetti, imparabile. Ma la squadra di Del Nero c’è e solo 4’ dopo ristabilisce la parità, ancora con un sinistro dal limite di Buffa sul quale stavolta il portiere nulla ha potuto. E’ il 19° gol del bomber apuano.

In una gara giocata a viso aperto e con qualità su entrambi i fronti, è stata però di nuovo la Cuoiopelli a pescare il jolly con una punizione di Regoli con la palla che ha colpito il palo ed è finita sui piedi di Fantini che ha potuto appoggiare il nuovo vantaggio. Stavolta i bianconeri hanno accusato il colpo e anziché reagire si sono fatti trafiggere una terza volta prima del tè da una serpentina di Goh, entrato in area dopo aver superato un paio di difensori e quindi Paci in uscita. Nella ripresa la reazione dell’undici massese è stata più blanda e il colpo di testa vincente di Terigi nell’extra time vale solo per le statistiche.

s.l.