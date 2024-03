Massese Crisi d’identità: "Non siamo più gli stessi"

"Non siamo più la squadra di due domeniche fa". Davide Del Nero non ci gira intorno ed ammette quelle che sono le evidenti difficoltà di una Massese che sembra arrivata col fiato corto a questo finale di campionato. Il tecnico dei bianconeri per spiegare la situazione ha preso in prestito le parole usate da un altro tecnico apuano più illustre come Silvio Baldini. "Quando manca la fame, quando manca la voglia, quando non si approcciano bene le gare questi sono i risultati". In effetti l’inizio delle zebre a Castelfiorentino è stato disastroso anche se la squadra un paio di occasioni pericolose non sfruttate da Dutilh le ha anche create.

"Abbiamo completamente regalato un tempo – ha confermato Del Nero –. Siamo entrati in campo senza cattiveria e senza idee e quello anche per complicità mia. Senza queste prerogative si va poco lontano in qualunque campionato. Nella ripresa abbiamo avuto una reazione ma non siamo riusciti a rimettere in piedi il risultato". La Massese ha avuto la grossa attenuante delle tante assenze di rilievo di Terigi, Zavatto, Buffa e Vignali sulle quali l’allenatore ha dato dei ragguagli.

Dietro senza Terigi e Zavatto in due partite abbiamo preso 7 gol. Non ci potrà mai essere una controprova ma è chiaro che la mancanza di due giocatori importanti e carismatici come loro in questo momento sicuramente si fa sentire. In settimana cercheremo di recuperare qualcuno vedremo se daranno disponibilità per la prossima gara. Vignali la scorsa settimana non l’ho visto al campo. Mi dicono che sia quasi a posto. Speriamo che possa ricominciare. Per quanto riguardo Buffa le motivazioni le ha date il direttore e non ho nulla da aggiungere". Nonostante le due sconfitte consecutive la Massese resta ad un punto dalla zona play off ma domenica allo stadio Vitali dovrà cambiare decisamente passo contro la capolista Tuttocuoio per provare a rientrarvi.

Gianluca Bondielli