Massese Del Nero avverte: "Occorre più fluidità"

Spera di ritrovare completamente la “sua“ Massese il tecnico Davide Del Nero dopo i passi avanti mostrati dalla squadra domenica scorsa contro il Lanciotto che lo hanno soddisfatto ma fino ad un certo punto. "Siamo andati meglio come approccio — spiega il mister zebrato — ma restando ancora un po’ farraginosi nella manovra. Serve un po’ più di fluidità. Abbiamo perso brillantezza nel gioco che dobbiamo recuperare perché se improvvisi fai più fatica e poi rischi delle sorprese. E’ più un calo di testa che fisico. Devo chiedere scusa ai ragazzi perché li sto bombardando sempre di notizie. In settimana, comunque, li ho visti meglio. Dobbiamo ritrovare il filo del nostro gioco".

Domani a Ponte Buggianese attende la Massese un avversario primatista in pareggi. "Conosco il suo mister per averci giocato insieme. Loro sono una squadra aggressiva e che non molla mai. Possiedono dei valori e ultimamente hanno battuto il Camaiore. Dovremo andare là super concentrati e con le stesse motivazioni per fare una grande partita che ci servirebbe per tutto: per la classifica ma anche per la gente che stiamo riavvicinando allo stadio".

Sul fronte formazione domenica è rimasto fuori Brizzi con Cornacchia alzato trequartista. Esperimento da ripetere? "Vedremo. A Brizzi avevo dato un turno di riposo ma è l’unico regista che abbiamo e lo fa bene. E’ un ragionatore che si prende pochi rischi. Cornacchia l’ho avvicinato alla porta perché ci servono anche i suoi gol".

Gianluca Bondielli